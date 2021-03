Kelly Oubre Jr. se blesse en dunkant

Pour la première fois de la saison, pas de Kelly Oubre Jr. dans le cinq des Warriors cette nuit à Portland. Avant la rencontre, Steve Kerr a rapporté qu’il s’était blessé la veille, à l’entraînement, en allant dunker. Il s’est fait une entorse du poignet gauche en retombant mal de sa montée au cercle.

« On a fait un match d’entraînement (mardi), il est monté au dunk, il a essayé de s’accrocher au cercle et il a glissé », a décrit le coach des Warriors. « Et quand il a atterri, il s’est bien cogné les deux coudes. C’était impressionnant, mais heureusement, il n’y a pas de dégâts à long terme. Mais il est assez endolori aujourd’hui, alors on va lui donner du repos. On verra pour (jeudi). »

À savoir la nuit prochaine, pour le déplacement des Warriors à Phoenix, avant la coupure d’une semaine.

Le gaucher pourrait ainsi manquer cette nouvelle rencontre sur son ancien parquet. Titularisé en son absence cette nuit, face à Portland, Kent Bazemore a inscrit 12 points et capté 6 rebonds.