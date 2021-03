Les Nuggets s’imposent avec autorité chez les Bucks

Ça commence fort pour les Bucks avec Giannis Antetokounmpo qui décolle pour un premier dunk main gauche, puis un autre main droite et enfin un autre à deux mains. Lancé pleine balle dans l’axe, le « Greek Freak » n’a pas de rival au cercle, Nikola Jokic préfèrant laisser faire. Mais les Nuggets sont là aussi en premier quart, avec Jamal Murray qui se contorsionne au layup à deux reprises, le dernier presque en aveugle, qui initie un 7-0 de Denver.

À vrai dire, et si Giannis dunke à nouveau après une belle passe de Pat Connaughton, ce sont bien les Nuggets qui mènent la danse avec Nikola Jokic qui distribue les bonnes passes à qui voudra bien couper vers le cercle au bon moment, dans l’axe ou en « backdoor ». Jamal Murray boucle la période d’un tir à mi-distance et ça fait +14 pour les visiteurs (37-23). Milwaukee n’a pas encore réglé la mire à 9/23 aux tirs dont 3/13 de loin.

À 4/4 aux tirs, Jamal Murray continue de martyriser les défenses NBA et celle des Bucks n’y échappe pas non plus. Le meneur rate bien son premier tir en essayant d’éviter le contre de Giannis mais Nnaji est là pour la claquette. Et le sniper canadien poursuit son chantier avec le panier plus la faute cette fois. Milwaukee est à la rue, bien ralentie par la zone de Denver en défense.

Jrue Holiday entre en jeu et débloque un peu la situation, envoyant notamment Giannis Antetokounmpo au alley-oop. Lopez y va aussi d’un alley-oop servi par Middleton mais l’écart reste le même à la mi-temps : +14 pour Denver (64-50) derrière les 18 points de Murray et Jokic quasiment déjà en double-double, 13 points, 9 passes.

Nikola Jokic pour un 9e triple-double

Les Bucks sont à la relance au retour des vestiaires, avec un nouveau dunk de Lopez mais ce dernier n’est pas verni quand il détourne une passe destinée à Jokic… qui retombe dans les mains de Porter Jr. qui décolle au dunk. Antetokounmpo enfourne les dunks à tour de bras mais Milwaukee ne parvient pas à recoller. En fait, les Bucks sont même repoussés à 20 longueurs après un layup de PJ Dozier en contre-attaque, plus la faute de Portis.

Murray et Jokic combinent parfaitement avec le premier qui s’infiltre jusqu’au layup avec un joli changement de rythme sur son dribble tandis que le second frappe à 3-points quand il ne lâche pas un caviar à un coéquipier démarqué, par exemple Will Barton à 3-points également. Et il y va de son dunk aussi ! Nnaji rentre lui la claquette sur le buzzer et Milwaukee est toujours loin du compte avant le dernier quart (99-80).

Comme un symbole de ce match, Antetokounmpo se lasse et tente un 3-points trop court qui ricoche sur le cercle, tombe dans les mains de Murray qui envoie Jokic au dunk sur la transition. Mike Budenholzer a déjà ouvert son banc aux quatre vents mais Murray et Jokic sont toujours là, avec un nouveau dunk en solitaire pour Jokic.

Cette fois-ci, c’est bon, Denver envoie à son tour ses seconds couteaux avec PJ Dozier qui fait du Jamal Murray à mi-distance et Bol Bol qui rentre un 3-points arc-en-ciel. Les Nuggets s’imposent avec autorité sur le parquet des Bucks (128-97). Nikola Jokic (37 points, 11 passes, 10 rebonds) et Jamal Murray (24 points, 6 passes) enchaînent un 3e succès de rang, tout en brisant la série de cinq victoires de suite de Bucks pas très inspirés.