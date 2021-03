On a longtemps hésité avec James Harden, auteur d’un gros triple-double face aux Spurs, mais Nikola Jokic l’emporte de peu à l’évaluation. Comme le barbu, le pivot a dominé son sujet sur le parquet des Bulls, même si, lui, a manqué d’une passe le triple-double, ce qui aurait été son 50e en carrière.

D’abord davantage porté sur la distribution, avec des merveilles de passes délivrées sur les « backdoor » joués par ses coéquipiers, le pivot a poursuivi sa montée en puissance tout au long de la partie pour finir très fort. Avec un quatrième quart-temps de domination totale.

Sans rentrer le moindre tir à 3-points, il a fait ses dégâts près du cercle. En allant dunker en sortie de « pick-and-roll » avec Jamal Murray, en enfonçant son adversaire direct pour finir avec ses « hook » main droite ou main gauche… Wendell Carter Jr. ou Thaddeus Young n’ont pas pesé très lourd face à lui.

Même lorsque le Serbe s’est retrouvé avec trois Bulls autour de lui, avec moins d’une minute à jouer et une seule possession d’avance au score, il est parvenu à résister. Il a ainsi inscrit 17 de ses 39 points (17/28 aux tirs) dans cette dernière période, pour finir compléter ses 14 rebonds, 9 passes et 2 contres (53 d’évaluation).

Le « luxe » d’avoir un MVP potentiel

« On était laxistes selon moi », lâche-t-il après la rencontre, pour justifier son coup de chaud final. « Je voulais simplement être agressif et probablement changer de rythme. Ce que je pense avoir fait. »

Grâce à ses coéquipiers qui l’ont gavé de ballons.

« On a continué à jouer le même système, encore et encore, je ne vais pas mentir », note Jamal Murray. « Et il marquait à chaque fois. Il n’y avait pas besoin de changer quoi que ce soit. »

Leur coach, Michael Malone, voit dans cette grosse fin de match la preuve de la « grandeur » de son pivot. « Le fait qu’il ait accepté la responsabilité de conclure au dernier quart-temps témoigne de sa grandeur. C’est simple. C’est le luxe d’avoir un candidat au titre de MVP. »

Un candidat à la récompense individuelle suprême qui reste malgré tout sous-estimé selon son entraîneur. « J’entends toutes ces conversations sur les joueurs avec lesquels vous voudriez démarrer une franchise », poursuit le coach. « Je n’ai jamais vu le nom de Nikola être mentionné et j’en suis abasourdi. Nikola Jokic est le joueur avec qui j’aimerais construire une franchise, comme nous l’avons fait ici à Denver et avec beaucoup de succès. »