Nikola Jokic règne sur la raquette des Bulls

Comme face à Oklahoma City dimanche, les Nuggets démarrent fort à Chicago. Et comme face à Oklahoma City, c’est Michael Porter Jr. qui porte les premières offensives, avec une claquette dunk qui lui donne notamment 10 des 16 premiers points de Denver. Nikola Jokic s’amuse déjà avec des rebonds à une main et ses relances longue distance. Il contre aussi LaVine qui se met tout de même en route à 3-points.

Les Bulls frappent derrière l’arc avec Satoransky et Valentine pour réduire l’écart mais ce premier quart est tout en faveur des Nuggets qui terminent fort avec Isaiah Hartenstein qui écrabouille un gros dunk à deux mains par-dessus la raquette des Bulls et Jamal Murray qui conclut la période d’un 3-points difficile au buzzer (37-25).

Coby White sort de sa boîte

PJ Dozier envoie Zeke Nnaji au alley-oop d’entrée de jeu en deuxième quart-temps mais Patrick Williams réplique d’un gros dunk en transition. Les Bulls se battent bien mais ils doivent surtout courir après le score alors que Jamal Murray saisit chaque opportunité de tir, ou de relance. Nikola Jokic revient en jeu et place à son tour un joli dunk mais c’est bien Chicago qui remporte le deuxième quart-temps (30-25).

C’est cependant insuffisant pour revenir face au trident des Nuggets : Porter Jr. (15 points, 7 rebonds), Jokic (16 points, 8 rebonds, 6 passes) et Murray (12 points) déjà à la pause…

Très discret à 4 points en première mi-temps, Coby White sort de sa boîte au retour des vestiaires. À défaut d’adresse, le jeune meneur des Bulls retrouve son agressivité et inscrit 11 points en 3e quart. Il permet à Chicago de revenir plusieurs fois au score, sans égaliser mais tout proche comme après ce 3-points du grand Luke Kornet.

Nikola Jokic, superstar du money time !

Nikola Jokic s’impose néanmoins à plus d’une reprise face au même Kornet, tandis que Jamal Murray continue de s’infiltrer dans les espaces libres. Les Bulls remportent à nouveau la période (32-27) et sont en embuscade avant le dernier quart (89-87).

Thaddeus Young se joue de Nnaji poste bas et voilà Chicago en tête, pour la première fois depuis le 1-0 en tout début de partie ! Les Bulls prendront même 4 points d’avance avant que Jokic prenne les affaires en mains. Il arrive à la trentaine sur un petit tir après avoir poussé Carter Jr. sous le cercle sur un autre layup.

Bulls et Nuggets sont au coude à coude dans le money time, Zach LaVine répondant à Nikola Jokic avec un lay-up en force à son tour. Mais le Serbe prend le dessus avec un bras roulé main gauche et un autre dunk dans le trafic, avec la faute. L’arrière de Chicago essaie ensuite de se rattraper à 3-points mais ça fait brique… et sur la relance, c’est Jamal Murray qui sanctionne à 3-points. Derrière 17 de ses 39 points en dernier quart pour Nikola Jokic, les Nuggets ne seront plus rejoints (118-112).