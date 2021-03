Faciles vainqueurs à Detroit, les Knicks grimpent à la 4e place

En back-to-back, les Knicks étaient méfiants à l’idée d’affronter les Pistons, une formation qui s’est fait une réputation de coupeurs de tête. Mais New York version Thibodeau, c’est du sérieux, et ils attaquent le match comme il faut. A la baguette, Derrick Rose se rappelle au bon souvenir de ses anciens coéquipiers avec un drive qui mêle force et toucher (10-5). Son remplaçant aux Pistons, Dennis Smith Jr n’est pas en reste, et on assiste à un premier round très agréable avec deux défenses plutôt au point.

Match de défenses

New York est très agressif, et les Pistons ont déjà du mal à trouver le cercle. Pour faire un premier break, ils peuvent compter sur l’adresse longue distance de R.J. Barrett et d’Alec Burks (21-16). Entré en jeu, Immanuel Quickley apporte son énergie habituelle, et son bras ne tremble pas pour finir le quart-temps sur trois lancers-francs après une faute d’Isaiah Stewart (25-20). Sans vraiment être géniaux, les Knicks ont la main sur le match, et Burks insiste. C’est l’une des rares recrues de l’automne, et il apporte beaucoup, d’autant qu’il montre qu’il n’est pas qu’un shooteur.

En face, Sekou Doumbouya se montre et les Pistons s’accrochent (34-31). Chaque panier est compliqué et les défenses sont toujours en place. Et puis, le mur de Detroit va craquer… Thibodeau remet en jeu Rose et Barrett, et ce n’est plus la même équipe ! Avec l’aide de Reggie Bullock, ils signent un 9-0 pour créer le premier gros écart du match (43-31). Randle, toute en finesse avec son fadeaway, en rajoute une couche, et les Knicks s’échappent (48-33). A la pause, Detroit compte 11 points de retard.

Les Pistons étouffés

Au retour des vestiaires, Jerami Grant monte en puissance. C’est un vrai leader, et il peut porter son équipe sur ses épaules. Il est hélas trop seul, et le collectif des Knicks fait la différence. Randle va chercher des fautes pour le And-1, puis il dégaine à 3-points (63-49). Le néo All-Star est un vrai casse-tête. Au poste bas, il enfonce son défenseur pour mieux le punir avec son fadeaway. Quant à Rose, il punit à 3-points, bien servi par Alec Burks, et les Knicks s’offrent le plus gros écart du match : +24 (81-57).

Il ne reste plus qu’à gérer cette avance, et avec Thibodeau aux commandes, on peut être certain que les Knicks ne vont rien lâcher. C’est d’abord Burks qui maintient l’écart, puis Randle à 3-points, sur le nez de Jerami Grant. Quickley, déchaîné, plante quasiment sur chaque attaque, et on retrouve cet écart de 24 points (101-77). Thibodeau n’ouvre même pas son banc, et les Knicks s’imposent finalement de 19 points (109-90). Les voilà 4e avec un bilan de 18 victoires pour 17 défaites. Cela faisait 8 ans qu’ils n’avaient pas eu un tel bilan à ce stade de la saison !