G-League : Jonathan Kuminga marque des points pour la Draft

Recrue « cinq étoiles », considéré comme le meilleur ailier de sa classe d’âge, Jonathan Kuminga a choisi de zapper la case universitaire pour passer directement du lycée à la G-League. Membre du Ignite, aux côtés de Jalen Green, un autre prospect NBA en puissance, Kuminga s’en sort plutôt bien pour le moment dans la Bulle.

A 17 points, 6 rebonds et 3 passes de moyenne, le natif de Goma, en République Démocratique du Congo, s’adapte avec réussite au niveau de l’antichambre de la Grande Ligue. Avec lui, le Ignite figure parmi les meilleures équipes de la Bulle à 6 victoires en 9 matchs.

« Parmi nos jeunes joueurs, il est celui qui a le plus d’atouts physiques », affirme son coach, Brian Shaw sur ESPN. « Il a déjà le physique qu’il faut pour être prêt au niveau supérieur. »

A 1m98 et 95kg, plus de la vitesse et de la détente à revendre, Kuminga n’a certes que 18 ans mais il reprend à son compte l’expression bien connue de « man child ». A le voir remporter ses duels face à des joueurs plus âgés comme Naji Marshall, Jaylen Hoard ou encore Axel Toupane, Kuminga impressionne par sa puissance et son explosivité.

Pour vous en convaincre, ne manquez pas son dunk face à Erie, servi par Green sur la transition. Kuminga décolle après une impulsion à deux pieds et se retrouve le nez dans le cercle en moins de temps qu’il ne faut pour l’écrire…

« C’est un cauchemar pour les défenses adverses », renchérit Coach Shaw. « S’ils mettent un gars plus petit sur lui, il pourra en tirer profit. Si tu mets un gars plus grand, il pourra le passer en vitesse. »

Un possible n°1 de la Draft ?

Auteur de deux double-double, dont 23 points et 13 rebonds face aux Raptors, Kuminga a bien choisi ses moments aussi, brillant surtout au début du tournoi, alors même que les scouts NBA étaient les plus présents, et les plus attentifs.

Depuis, il a parfois de la peine à équilibrer ses pourcentages de réussite (il tourne cependant à un très correct 41%), et son tir à 3-points doit bien évidemment encore être perfectionné (12/47 à l’heure de ces lignes). Ce qui inquiète certains scouts, c’est que son tir est encore très inconstant, avec des shoots qui peuvent aussi bien faire mouche une fois et air ball une autre.

De même, défensivement, Kuminga a encore du pain sur la planche. Quand on passe directement du lycée chez les pros, c’est à prévoir… Si ses qualités athlétiques hors-normes lui permettent de gommer ses plus grossières erreurs, Kuminga doit aussi apprendre à canaliser son énergie et s’habituer aux systèmes du monde pro, tout simplement.

« Plus il va engranger d’expérience, plus il aura un bon ressenti pour le jeu. Ne serait-ce que pour lâcher la balle et savoir qu’il la récupérera un peu plus tard », conclut Shaw. « C’est le cas avec tous nos jeunes joueurs. »

Excellent athlète, bon finisseur et passeur prometteur, Jonathan Kuminga n’a pas encore convaincu tout son monde mais ses prestations dans la Bulle ont en tout cas confirmé pour de bon son potentiel NBA. De là à le propulser en n°1 de la prochaine Draft, il y a un pas qu’on n’osera pas franchir. Mais certains observateurs y seraient prêts…

Ses highlights dans la Bulle