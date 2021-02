Programme de la soirée | Les All-Stars dévoilés, et les séries des Raptors et des Wizards en danger

Deux rencontres à la même heure sur BeIN Sports avec Dallas – Boston sur BeIN Sports 1, et New York – Golden State sur BeIN Sports Max 4.

On suivra aussi la révélation des noms des 14 remplaçants pour le All-Star Game, et ce sera vers 1h00. Ensuite, parmi les matches de la soirée, on s’intéressera à la nouvelle confrontation entre Raptors et Sixers et à la réaction des Blazers en déplacement à Denver. Pour les Wizards, c’est du costaud puisqu’ils défient les Clippers au lendemain d’une prolongation face aux Lakers.

Pour faciliter les commentaires sur le programme, vous pouvez les afficher en pleine page à l’adresse suivante : https://www.basketusa.com/commentaires/?619341/ et contrairement aux articles classiques, le fil de commentaires sera en mode « LIVE DISCUSSION », c’est-à-dire que les commentaires se chargeront automatiquement et seront classés du plus récent au plus ancien.