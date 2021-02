En panne d’adresse, Furkan Korkmaz perd du terrain sur le rookie Isaiah Joe

Ne cherchez pas plus loin le banc le moins efficace de la ligue en ce moment : il s’agit de celui des Sixers. Depuis six matches, terminés par quatre défaites, les remplaçants présentent un impact négatif au score de -6,4 points. Cette très mauvaise passe, qui enquiquine Doc Rivers, coïncide avec une chute spectaculaire d’adresse chez l’un des joueurs concernés, Furkan Korkmaz.

Fin janvier, il terminait sur sa meilleure note de la saison, avec 17 points inscrits. Puis il enchaînait avec trois matches de suite avec 13 unités. Bref, sa blessure aux adducteurs, qui l’avait tenu à l’écart pendant une dizaine de matches jusqu’à la mi-janvier, semblait être du passé.

Sauf que depuis, c’est le désert. Trois points de moyenne, en 15 minutes de jeu, c’est peu. Mais le pire est que son adresse coince à 21% de réussite, dont… 6% à 3-points (1/16).

« Je ne dirais pas qu’il est dans une mauvaise passe, veut pourtant soutenir Tobias Harris. Furk est un shooteur important pour notre équipe. Je ne considère jamais un gars en difficulté quand je vois le travail qu’il abat, jour après jour. Nous attendons de lui qu’il retrouve du rythme quand il est sur le terrain et qu’il fasse les bons choix. »

La défense appréciée d’Isaiah Joe

Ce qui n’est pas toujours le cas en ce moment. En plus des tirs qui ne tombent pas, l’ailier s’aventure parfois dans des « drives » hasardeux terminés par des passes manquées. Son coéquipier Tobias Harris répète pourtant que les attentes sont grandes concernant « Furk ». « Dans la mesure où il est capable de shooter à trois points, à chaque fois qu’il est sur le terrain, nous en attendons beaucoup de lui. »

Le souci pour lui est que son shoot est son arme principale, voire la seule. En cas de coup de moins bien, il le paye cash. Ainsi face aux Raptors, il a dû se contenter de deux petites minutes jouées, pour rater deux tirs derrière l’arc.

Ce temps de jeu minime est la conséquence d’un réajustement dans la rotation des 76ers. Doc Rivers a en effet décidé de privilégier le rookie Isaiah Joe. « J’ai trouvé que défensivement, il avait été absolument fantastique et c’était ce dont on avait besoin, avait lâché le coach à son sujet, après la défaite à Toronto. Un joueur de basket doit jouer des deux côtés, en attaque et en défense. »

On ne sait pas s’il faut y voir un message caché envoyé à Korkmaz, mais Tobias Harris salue également les qualités défensives de son jeune coéquipier, doté d’une « bonne longueur d’avance » sur les autres en la matière. Son rendement offensif en revanche reste, chez lui aussi, très anecdotique en ce moment.

Doc Rivers assure que ce choix, de faire passer Joe devant Korkmaz, n’a rien d’ancré. « Chacun doit gagner ses minutes, c’est toujours une compétition saine. À l’heure actuelle, on choisit Isaiah. »