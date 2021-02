Les Celtics n’y arrivent vraiment pas

On a failli zapper la fin de match tant les Celtics dominaient des Pelicans qui ne marquaient que sur des actions individuelles. Sans être géniaux, Boston menait de 24 points dans le 3e quart-temps, et franchement, on voyait mal les hommes de Stan Van Gundy renverser le cour du match. Et pourtant, les Celtics vont se tirer une balle dans le pied.

C’est finalement eux, sur un exploit de Jayson Tatum, qui arrache la prolongation. Mais les Pelicans sont en confiance, et ils s’imposent 120-115. Les Celtics se retrouvent avec un bilan tout juste moyen (15v-15d), et l’équipe a touché le fond dimanche soir.

« J’ai le sentiment qu’on doit être capable de finir les matches » assure pourtant Rob Williams. « Je crois qu’on s’est déjà retrouvé à mener largement à la mi-temps, et on a laissé filer des matches. C’est évidemment frustrant, mais on doit en tirer une leçon. »

Pour le jeune intérieur des Celtics, la réponse sera collective. « J’ai l’impression que lorsque quelqu’un fait une erreur, on baisse trop vite la tête, mais ça sert à ça des coéquipiers. Ce n’est qu’une question de collectif. On doit rester soudés pour gagner. Personne ne peut rester abattu. »

Une équipe coupée en deux

Soutenu par ses dirigeants, et notamment Danny Ainge, qui estime qu’il a mal construit l’effectif, Brad Stevens n’est pas parvenu à relancer son équipe quand les Pelicans ont lancé leur comeback. A l’écouter, c’est la défaite de trop.

« C’est déjà une tendance, et une inquiétude » explique-t-il à propos de l’incapacité de ses joueurs à tuer un match. « L’année dernière, à cette époque, nous étions vraiment bons dans ces moments-là. Cette année, ce n’est pas le cas. On n’est pas bon. C’était un peu comme le match que j’ai vu des Pelicans l’autre soir. Ils avaient pris une grande avance (ndlr : contre Phoenix), il restait beaucoup de temps et il faut se donner à fond en défense. Il faut mettre des tirs compliqués, et ils en ont fait plus que nous ».

Pour le coach de Boston, « il y a évidemment beaucoup de choses à régler« . Notamment dans l’équilibre de l’équipe. Selon lui, elle est coupée en deux. « Je le dis depuis le début de la saison : l’un de nos défis est d’aller au-delà de nos cinq meilleurs extérieurs, et en l’état, sans doute que nos trois joueurs les plus productifs derrière eux, ce sont les pivots. »

En d’autres termes, les Celtics souffrent de l’absence d’un vrai poste 4, mais aussi d’un vrai arrière-shooteur, pour faire le lien entre le trio Walker-Brown-Tatum et les pivots. L’attaque est déséquilibrée, et au lieu de trouver un remplaçant à Gordon Hayward, Danny Ainge a cherché à renforcer le poste 5. Résultat, l’attaque des Celtics manque de mouvement et de mobilité, et à moins d’un échange, on ne voit pas comment l’équipe peut se mêler à la course au titre.