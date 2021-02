Pour Steve Kerr, Draymond Green « a dépassé les bornes »

Steve Kerr avait de quoi ruminer après la deuxième défaite consécutive des Warriors et ce revers pour le moins frustrant concédé cette nuit sur le parquet de Charlotte. Il y a d’abord eu cet entre-deux contesté par le coach de Golden State alors que Brad Wanamaker et LaMelo Ball se disputaient un ballon crucial à 15 secondes de la fin. Son temps-mort lui a été refusé, les arbitres ayant estimé (à juste titre) que Brad Wanamaker n’avait pas le contrôle du ballon.

Sur l’entre-deux qui a suivi, et après un nouvelle grosse bataille pour le ballon, dans une situation quasi-similaire, ils ont ensuite accordé un temps-mort à Charlotte, estimant cette fois que Gordon Hayward avait « clairement » la possession du ballon au moment où PJ Washington a demandé le temps-mort, comme l’a déclaré l’officiel Marc Davis après le match.

Draymond Green voit rouge

De quoi frustrer le camp des Warriors et Draymond Green en particulier, ce dernier n’ayant pas pu contenir sa frustration, relançant les locaux au pire moment suite à ses deux fautes techniques récoltées dans la foulée, la première pour avoir insulté un joueur adversaire, la seconde pour avoir ensuite adressé quelques mots doux au corps arbitral.

Alors que les Warriors menaient encore 100-98, Terry Rozier a ainsi inscrit les deux lancers consécutifs aux deux fautes techniques avant de scorer le panier de la gagner au buzzer (102-100). De quoi faire enrager Steve Kerr…

« Il a dépassé les bornes », a-t-il déploré. « C’est ce que je retiens. Nous aimons sa passion et son énergie. Nous ne serions pas l’équipe que nous sommes sans lui, mais ça ne lui donne pas le droit de franchir la limite, et il le sait ».

Malgré les absences de Stephen Curry, James Wiseman et Kevon Looney, Golden State tenait là un précieux succès, jusqu’à ce que ces deux faits de jeu ne viennent bouleverser les toutes dernières secondes de la partie.

« Draymond ne peut pas faire ça », a ajouté Steve Kerr. « Il le sait. Il a fait une terrible erreur en se faisant expulser et en leur donnant une chance de tirer deux lancer-francs et d’égaliser. En tant qu’entraîneur, c’est mon travail de communiquer avec lui et avec l’équipe. C’est ce que nous avons fait et c’est ce que nous continuerons à faire ».

« Il a dit que c’était sa faute et il a pris ses responsabilités, comme il le fait toujours en tant que leader »

Draymond Green a fait amende honorable en s’excusant devant le groupe et en prenant la responsabilité de cet échec. Malgré la frustration, ses coéquipiers ont rapidement tourné la page comme l’a confié Eric Paschall.

« Il a dit que c’était sa faute et il a pris ses responsabilités, comme il le fait toujours en tant que leader. Nous sommes toujours avec Dray, quoi qu’il arrive. C’est un mec génial, un compétiteur, donc tout va bien. Ce genre de choses arrive en NBA. On va juste en tirer des leçons et essayer de revenir, essayer de gagner le prochain match. Dray est un grand leader et un grand compétiteur ».