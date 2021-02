Lakers – Heat : du suspense jusqu’à la dernière seconde…

Cela fait quatre mois que les Lakers ont soulevé le trophée Larry O’Brien. Quatre mois qu’ils ont battu une équipe de Miami diminuée dans la bulle, et les coéquipiers de Jimmy Butler ont des envies de revanche. Certes, ils ne seront pas champions NBA à la fin de cette rencontre, mais une victoire à Los Angeles leur permettra déjà de remonter au classement.

Le Heat débute justement ce match tambour battant. Agressifs, les Floridiens font mal à leurs adversaires. Mal rentrés dans leur rencontre, les Californiens souffrent. Kendrick Nunn et Jimmy Butler attaquent les intervalles pour scorer ou pour servir un Bam Adebayo qui se régale sans Anthony Davis dans la raquette. Orphelin de son coéquipier, LeBron James peine à dominer en attaque comme il a l’habitude de le faire. La claquette dunk de Butler montre que Miami n’est pas là pour faire de la figuration (23-14).

Les Lakers défendent mal

Les tirs à 3-points de Kyle Kuzma permettent aux Lakers de respirer, mais leur jeu offensif n’est pas bon. Peu de vitesse, ils sont à l’arrêt face à une défense qui ferme au maximum la raquette. Les entrées de Montrezl Harrell et d’Alex Caruso apportent un peu de tonus à l’attaque des Angelinos mais le Heat continue de dominer. Nunn encore lui et Iguodala s’amusent offensivement et Miami domine (36-23).

Ce 1er acte n’était pas du goût de LeBron James. Fâché, le patron prend les choses en main. Tous les ballons passent par lui et plus personne ne peut l’arrêter : 9 points consécutifs pour King James. Le souci, c’est que les Lakers défendent mal, et Bam Adebayo continue de dominer dans la raquette (44-34).

Par exemple, Los Angeles n’arrive pas à défendre les situations de pick-and-roll. Tyler Herro est très agressif sur son premier pas et la présence d’Adebayo dans la raquette empêche la défense de venir en aide. Quand ce n’est pas Herro, c’est Butler qui met la misère aux hommes de Frank Vogel (59-46). Miami a dominé cette 1ère période, mais un petit relâchement dans les dernières secondes permet à LeBron de trouver Kentavious Caldwell-Pope et Marc Gasol à 3-points afin de réduire l’écart (59-52).

Les Lakers sont prévenus, s’ils ne défendent pas alors ils ne gagneront pas. Au retour des vestiaires, l’intensité n’est plus la même. Enfin agressifs sur les postes extérieurs, LeBron et sa bande défendent mieux les situations à deux. En attaque, James dicte le tempo et distribue des caviars de manière spectaculaire. Le match s’emballe et le Heat moins en réussite encaisse un 14-4 et les Lakers prennent les commandes (66-63).

LeBron ne lâche rien

Recadrés, Jimmy Butler et consorts repartent au combat. De nouveau agressif en pénétration et aux rebonds offensifs, le Heat reprennent la main par Nunn et Butler (81-71). Les Lakers ont mis beaucoup d’énergie pour revenir dans ce match et les absences de certains cadres se font ressentir. Mais on peut être certain que LeBron se battra jusqu’au bout : un tir à 3-points puis une offrande pour Talen Horton-Tucker et Los Angeles recolle à -4 à 12 minutes de la fin (81-77).

Miami veut cette victoire de prestige. Assez timide jusqu’à présent, Duncan Robinson apporte du soutien en attaque à Nunn et les Lakers sont une nouvelle fois distancés (89-79). L’intensité est très élevée et Miami défend dur sous son cercle. Les Lakers ont élevé leur niveau de jeu, et KCP et Kyle Kuzma apportent leur soutien à LeBron. Moins dominant que lors de ses dernières sorties, LeBron James reste redoutable quand le money time approche. Présent aux rebonds défensifs, il remonte la balle et part dunker au milieu du trafic (92-89).

Caruso loupe l’égalisation

Fin de match à suspense et le Heat si dominateur tout au long de ce match semble douter dans ce money time. Heureusement que Butler assure sur la ligne des lancers-francs, car Kuzma ne doute de rien. Il reste 1 minute 30 et tout reste à faire (94-92). Très bon ce soir, Kuzma a l’occasion de donner l’avantage à son équipe mais son tir à 3-points ne rentre pas. Butler ne tremble pas et donne deux grosses possessions d’avance aux siens (96-92).

Après le temps-mort de Vogel, LeBron rate son tir à 3-points mais Wesley Matthews score sur le rebond offensif (96-94). Neuf secondes à jouer et balle pour le Heat. Iguodala cherche Butler mais sa passe est mauvaise. LeBron intercepte. Pris à deux, il trouve Caruso à six mètres qui ne rentre pas le tir de l’égalisation.

Miami l’emporte sur le fil et se rapproche de la 8e place à l’Est. C’est la 3e défaite en quatre matchs pour les Lakers.