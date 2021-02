All-Star Game 2021 : Doc Rivers à la tête de la Team Durant

La nouvelle victoire des Sixers contre les Bulls, marquée par l’énorme prestation de Joel Embiid (50 points), a assuré une troisième étoile à Doc Rivers pour le All-Star Game.

Philadelphie est leader de l’Est avec 20 victoires et 10 défaites et les Sixers possèdent désormais 1.5 victoire d’avance sur Brooklyn. D’ici dimanche soir, ils ne peuvent donc plus être rattrapés par les Nets, qui joueront demain à Los Angeles contre les Clippers.

Dov Rivers sera ainsi en charge de la « Team Durant », face à Quin Snyder qui lui dirigera la « Team LeBron ». Pour l’ancien entraîneur des Celtics et des Clippers, qui fut All-Star en tant que joueur en 1988, c’est la troisième fois qu’il sera sur le banc lors du match des étoiles, après 2008 et 2011, à chaque fois sous les couleurs de Boston.