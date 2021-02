All-Star Game 2021 : Quin Snyder à la tête de l’Ouest

Ce n’est pas encore officiel mais ESPN rapporte que la NBA compte bien arrêter les compteurs deux semaines avant le All-Star Game, qui aura lieu le 7 mars, pour déterminer les coachs des deux équipes de l’évènement.

Ce sont donc les bilans dimanche soir qui seront comptabilisés, ce qui enverra Quin Snyder à la tête de l’Ouest.

L’entraineur d’Utah (23 victoires – 5 défaites) ne peut pas être doublé par Frank Vogel, inéligible car il a « entraîné » au All-Star Game l’an passé, ni par Tyronn Lue, le Jazz et les Clippers (21 victoires – 8 défaites) n’ayant plus que deux matchs d’ici dimanche… d’ailleurs l’un contre l’autre. Cela fait qu’au pire, la franchise de Salt Lake City finira la semaine à 23 victoires et 7 défaites et la franchise de Los Angeles à 23 victoires et 8 défaites.

Quin Snyder sera ainsi le premier coach du Jazz à entraîner au All-Star Game depuis Frank Layden, en 1984. Étonnamment, Jerry Sloan ainsi jamais eu cet honneur en 23 saisons à la tête du club.

À l’Est, c’est Doc Rivers qui tient la corde (18-10) pour diriger une 3e fois l’Est au match des étoiles, après 2008 et 2011. Mais l’entraîneur des Sixers est encore sous la menace de Steve Nash (18-12) et de Mike Budenholzer (16-12).