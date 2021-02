Podcast Hype x Basket USA | Le traitement des joueurs NBA

Il faut désormais s’y habituer, les revendications sont désormais portées et assumées et les joueurs NBA veulent faire bouger les lignes…

Jamais avare de grandes déclarations, Draymond Green, leader d’opinion et de terrain en NBA, avait pas mal de choses à dire en conférence de presse après la victoire des Warriors face aux Cavs, d’un certain Andre Drummond.

« Je veux parler de quelque chose qui me dérange vraiment, à savoir le traitement des joueurs dans cette Ligue. Voir Andre Drummond être sur la touche, rentrer au vestiaire pour revenir en tenue de ville parce que son équipe veut le transférer, c’est de la merde. Parce que quand James Harden a demandé un transfert et s’est obstiné à l’obtenir – je pense qu’on est tous d’accord sur le fait qu’il se soit obstiné lors de ses derniers jours à Houston – il s’est fait défoncer. »

Si Draymond Green s’emporte, c’est parce que ce n’est pas un cas isolé. On se souvient d’Harrison Barnes, transféré en plein match, ou de DeMarcus Cousins échangé en plein All-Star Game. S’il est acquis que ces contraintes, inscrites dans la plupart des contrats NBA, font partie de la vie d’un joueur, certains faits mettent en exergue la question du traitement des joueurs en NBA et une volonté de plus en plus forte de mettre fin aux déséquilibres des rapports de forces entre sportifs, médias et la NBA.

– Le traitement des joueurs est-il dégradé par la ligue ?

– Quel niveau de responsabilité et pouvoir côté joueurs pour faire changer les choses ?

– Est-ce que la NBA et les médias traitent les superstars différemment ?

Autant de questions abordées dans ce podcast Hype x Basket USA…

Bonne écoute et on attend vos avis.