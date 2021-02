Kings – Heat : Jimmy Butler et Bam Adebayo dans l’histoire !

Face à face entre deux équipes malades, et c’est le Heat qui frappe d’entrée. Duncan Robinson contourne les écrans pour planter à 3-points. Kelly Olynyk s’en va dunker après une balle perdue par De’Aaron Fox, et Kendrick Nunn ajoute un tir primé. Après trois minutes, le Heat mène 8-0 et la défense impressionne. Nemanja Bjelica stoppe l’hémorragie, mais les Kings n’y sont pas dans l’agressivité, et Jimmy Butler enchaîne un panier avec la faute puis une passe pour le touchdown d’Olynyk. Miami s’échappe (15-6).

À Sacramento, Glenn Robinson III réveille ses coéquipiers avec un alley-oop mais c’est bien maigre, et Tyler Herro en pénétration, puis Nunn dans le corner font enfler l’écart (27-15). L’entrée de Tyrese Haliburton fait du bien, mais les rotations sont trop lentes en défense et Robinson enfonce le clou au début du 2e quart-temps (34-21). La veille, le Heat avait pris le meilleur départ face aux Warriors avant de s’écrouler, et il s’agit cette fois de tenir !

Bjelica surnage

Sans être génial, Miami a la main sur le match. Les Kings sont débordés sur chaque pénétration, et c’est Bam Adebayo qui va au bout après un bon service d’Andre Iguodala (40-25). Sacramento cherche un déclic, et c’est Marvin Bagley III par son agressivité qui va réveiller ses coéquipiers. Il y a du déchet mais il prend son rebond et écrase un gros dunk. Derrière, Bjelica nous gratifie d’une merveille de lay-up renversé, et les Kings recollent au score (42-35).

Le problème, c’est que la défense extérieure des Kings est catastrophique. La moindre pénétration va au bout, et Butler et Herro enchaînent les lay-up (51-38). Et quand Butler rate sous le cercle, Adebayo reprend pour un gros dunk rageur. Même papy Iguodala monte au dunk. À la pause, le Heat a repris ses aises (57-43).

Au retour des vestiaires, Kendrick Nunn se lâche, et les 2m10 de Bagley ne lui font pas peur lorsqu’il s’agit de lui coller un petit shoot sur le nez. Derrière, Olynyk continue de profiter des courants d’air, et Miami compte désormais 22 points d’avance (71-49). Nunn est sur son nuage, et l’écart atteint même les 25 points. Mais méfiance… La veille, Miami semblait tout aussi irrésistible avant de craquer.

Le coup de chaud de Jeffries

Justement, les Kings se réveillent en fin de 3e quart-temps, et c’est l’improbable DaQuan Jeffries qui sort de sa boîte. Il n’a joué que trois matches cette saison pour 2 points de moyenne, et là, il inscrit 11 points en deux minutes ! Dans son sillage, Sacramento enchaîne quatre tirs à 3-points, et signe un 19-9 pour revenir à -10 à la fin du 3e quart-temps (89-79). Comme les Warriors la veille, les Kings peuvent croire au hold-up, mais le duo Herro-Robinson signe un 9-0 pour éviter toute frayeur (100-81).

Ce diable de Jeffries continue d’enfiler les 3-points (5 sur 5 !), mais Bam Adebayo a bien le match en main. À la création ou à la finition, il excelle et il s’en va chercher son triple-double pour imiter Jimmy Butler (118-102). Les deux coéquipiers ont bien mérité de sortir après cet exploit rare, et même historique. Sacramento ne reviendra pas et s’incline pour la 5e fois de suite (118-110).

À Miami, Butler enchaîne un 3e triple-double de suite. Une première pour un joueur du Heat. Avec Bam Adebayo, ils deviennent aussi les premiers coéquipiers à réussir des triple-double ensemble sur plusieurs matches.