Mychal Mulder a gagné sa place

Ce n’est pas le plus connu des seconds couteaux des Warriors, et contrairement à certains coéquipiers, Mychal Mulder n’est pas tranquille puisque son contrat n’est pas garanti. Les dirigeants de Golden State ont jusqu’au 24 février pour décider de le garder ou pas pour le reste de la saison, mais selon le San Francisco Chronicle, l’arrière canadien peut se détendre puisque sa franchise n’a pas l’intention de s’en séparer.

« J’ai le sentiment de m’être mis en bonne position. Je suis efficace. Je me donne à fond et je fais de mon mieux pour être un super coéquipier sur et en dehors du terrain » explique l’intéressé. « Je suis du genre à mettre un pied devant l’autre, et je me préoccupe d’une chose à la fois. »

Arrivé il y a un an via un simple contrat de 10 jours, Mychal Mulder a donc transformé l’essai dans un rôle de « 3&D », misant sur sa polyvalence en défense et son shoot extérieur en attaque pour gratter des minutes.

Avec un beau 45.6% à 3-points, il est même le joueur le plus adroit de l’équipe, devant Stephen Curry ! « Il se bat et c’est un excellent shooteur » apprécie Steve Kerr. « Il est très dynamique. On peut se lancer sur transition, et il finira l’action. Il a une super approche et une super attitude. Tout le monde l’adore dans l’équipe. »

Sauf revirement de dernière minute, Mychal Mulder va pouvoir se poser en NBA après être passé par la G-League à sa sortie de Kentucky. D’autant plus que son principal concurrent à son poste, Jordan Poole, vient d’être envoyé dans la « bulle » de G-League.