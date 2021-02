LeBron James totalement d’accord avec les commentaires de Draymond Green

Quand Draymond Green a vu les Cavaliers et les Pistons mettre à l’écart Andre Drummond et Blake Griffin, en attendant de leur trouver un point de chute, il a vu rouge.

L’intérieur des Warriors s’est énervé face au deux poids, deux mesures qui existe quand il s’agit d’analyser les comportements des joueurs et des franchises. Selon lui, quand les premiers demandent à partir, ils sont critiqués, alors que les seconds, quand ils décident d’un échange ou d’une mise sur le banc, sont épargnés.

Un constat partagé par LeBron James, qui estime que les choses ont toujours été ainsi.

« Je suis d’accord avec lui », affirme le MVP des Finals 2020, qui a fait attention à ses propos en évoquant le sujet, pour USA Today. « C’est le récit de la ligue, elle a toujours été comme ça. Ils contrôlent la petite musique qui entoure les équipes, les joueurs et leurs comportement vis-à-vis des franchises. Si les choses ne tournent pas dans leur sens, ils ont alors les moyens de faire passer tel ou tel joueur pour un cancer, un mauvais garçon. »

Le Laker ne voit pas ce rapport de force changer d’ici peu mais, comme Draymond Green, il aimerait mettre le doigt dessus et surtout donner la parole à d’autres voix que celles des franchises.

« Comment on change ça ? C’est une question de communication. Je veux que les gens comprennent qu’il y a deux versions, et pas une seule uniquement. Nous aussi, les joueurs, on veut parfois contrôler notre destin. C’est aussi une question de respect, en étant un bon coéquipier car, au fond, ce sont les coéquipiers qui parleront pour nous. Les franchises essaieront de vous dénigrer, on l’a vu par le passé. Mais, après, quand on parle aux anciens coéquipiers, à ceux qui ont joué, ils disent : ‘C’est un sacré mec. On l’adorait dans le vestiaire. Il était génial’. »