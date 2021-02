Le MVP de la nuit : James Harden sonne la révolte

Sans Kevin Durant ni Kyrie Irving, ses comparses du « Big Three », à -24 en fin de première mi-temps, et -22 en début de troisième quart temps, James Harden et les Nets n’ont pas paniqué. À l’inverse, le barbu a retrouvé ses bonnes habitudes de Houston, avec les coudées franches en attaque et des shooteurs tout autour de lui.

Avec 38 points, 11 passes et 7 rebonds, dont 18 points, 7 passes et 5 rebonds rien qu’en deuxième mi-temps, James Harden a été exemplaire pour Brooklyn. Alors que de nombreux membres des Nets retrouvaient Phoenix avec plaisir, ce succès (et son scénario) ajoutent à la joie collective.

« Il y a beaucoup de sentiments différents dans le vestiaire. Les gars sont contents, et à juste titre », affirmait Steve Nash après ce succès dans une salle qu’il connaît bien. « C’est très bien pour le moral de l’équipe, surtout quand on n’a pas Kevin et Ky, de trouver un moyen de remonter un déficit de 24 points. On a montré beaucoup de caractère et de cœur. En tant que coach, ça rend fier. »

S’il a canalisé ce comeback historique, rentrant notamment le 3-points qui les a fait passer devant pour de bon, James Harden a pour le coup été bien accompagné dans ce retour furibard. À ses côtés, Jeff Green (11 points), Tyler Johnson (14 points) et Joe Harris (15 points) ont également été saignants en deuxième mi-temps.

Les Lakers dans le viseur

« Notre façon de jouer et le potentiel collectif qu’on possède sont très enthousiasmants », confirme James Harden. « C’est la vraie définition d’une équipe. Un joueur, deux joueurs sont sur le flanc, mais les autres ont pris la suite. »

Enchaînant ainsi une troisième victoire de rang lors de leur « road trip » sur la côte Ouest, les Nets vont aborder leurs deux matchs à Los Angeles, face aux Lakers puis aux Clippers, dans les meilleures prédispositions possibles. Tous les feux sont au vert, malgré les absences des superstars.

« Je ne pense pas qu’il s’agisse de savoir qui on joue, mais plutôt de nous. On essaye de construire quelque chose collectivement », conclut James Harden. « Depuis ce match à Indiana, on défend mieux et je trouve qu’on est plus dans nos rôles, nos positions sur le terrain et chaque jour, on fait notre boulot au plus haut niveau possible. On sait qu’on va jouer contre une équipe de gros calibre mais on pense avant tout à notre équipe. Ça compte seulement comme une victoire ou une défaite. »

Arrivé sur la pointe des pieds chez les Nets, pour ne pas marcher sur les plates-bandes de Kyrie Irving et Kevin Durant, James Harden vient d’établir son nouveau record sous ses nouvelles couleurs. De très bon augure…