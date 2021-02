[Programme du soir] Les Blazers et les Suns sur leur série ?

Six matchs au programme ce soir avec un intéressant Boston-Denver pour ouvrir le bal à partir de 01h00, la réaction des C’s étant attendue après une série inquiétante de sept revers sur leurs dix derniers matchs et malgré la convalescence « post-Covid 19 » compliquée pour Jayson Tatum.

Milwaukee aura également pour mission de renouer avec la victoire à l’occasion de la réception de Toronto (02h00). À la même heure, les Lakers rendront visite aux Wolves, bons derniers de la conférence Ouest.

Pour ce qui est des retransmissions sur beIN Sports, on aura droit à deux belles rencontres, également à partir de 02h00. Il y aura notamment le duel entre Memphis et New Orleans qui verra les deux rookies les plus spectaculaires de 2019/20 (Ja Morant et Zion Williamson) s’affronter (beIN Sports 1). En « back-to-back », Portland tentera pour sa part de signer une cinquième victoire consécutive sur le parquet d’une formation d’OKC jamais facile à manœuvrer malgré les absents comme Shai Gilgeous-Alexander ou George Hill (beIN Sports Max 4).

Enfin, Phoenix a également l’occasion de poursuivre sa belle série. Il faudra pour ça venir à bout des Nets, également en « back-to-back » et privés de Kevin Durant et Kyrie Irving (04h30).

