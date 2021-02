Les Sixers surmotivés par le choc des leaders

Les Sixers en terminent ce soir avec leur « road trip » de quatre matches, et en guise de dessert, ils vont défier la meilleure équipe de la NBA, le Jazz.

Avec 18 victoires en 19 matches, dont 7 de suite, Utah marche sur la NBA depuis six semaines, et Philadelphie va passer un vrai test alors que les hommes de Doc Rivers dominent la côte Est depuis le début de saison.

C’est d’autant plus un test que les Sixers restent sur deux revers de suite, à Phoenix et Portland, et qu’ils ont besoin de se relancer, dans la manière et les résultats. « On apprend davantage des défaites » estime Danny Green, interrogé dans l’Inquirer. « Donc j’imagine qu’on sera beaucoup plus motivés… Je ne dirais pas que c’est plus facile, mais c’est mieux de jouer dans une salle comme ça avec des choses à prouver et un peu plus de tranchant. »

En fait, Philly préfère être dans la peau de l’outsider. « Je pense qu’on a besoin de ce genre de piqûres de rappel, et d’éviter de se laisser aller en pensant qu’on va gagner parce qu’on est les Sixers, l’équipe avec le meilleur bilan de la côte Est. Ce n’est pas comme ça que ça se passe. »

Doc Rivers cherche encore des réponses sur son banc

Après le revers face aux Blazers, Doc Rivers avait regretté le manque d’impact de ses remplaçants. Ce soir, Shake Milton ne sera pas là, mais ce qui intéresse le coach, c’est de voir leur attitude face à un ténor de la NBA.

« Ce qu’on attend d’eux, c’est qu’ils voient l’importance de chaque possession car c’est du basket de playoffs. C’est utile pour moi de voir qui pourrait jouer. C’est pour ça aussi que je n’en fais pas trop à ce stade de la saison. Actuellement, on a quatre ou cinq joueurs qui sortent du banc. C’est juste pour traverser la saison. On ne fera jamais ça en playoffs. C’est pour ça que je n’y réfléchis pas trop. »

Il n’empêche qu’affronter le Jazz va permettre à Doc Rivers de voir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. On l’a vu face aux Bucks et au Heat, le Jazz est capable d’étouffer les meilleurs joueurs adverses, mais aussi de pratiquer un basket digne des Warriors de la grande époque, avec de l’adresse, du mouvement et même du spectacle.

À propos de spectacle, espérons que Joel Embiid sera en tenue puisqu’il est pour l’instant considéré comme « incertain ». À titre personnel, c’est toujours important de se mesurer aux meilleurs à son poste, sauf que cette saison, il a déjà manqué des rendez-vous face à Nikola Jokic, Myles Turner ou encore Andre Drummond.