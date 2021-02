Les Nets ravis de pouvoir à nouveau accueillir du public

Les fans des Nets vont à leur tour être autorisés à retrouver le Barcleys Center à l’occasion de la réception de Sacramento, le 23 février prochain. Le gouverneur Andrew Cuomo a autorisé la réouverture des enceintes sportives pour le public avec une jauge limitée à 10% de la capacité d’accueil, soit environ 1 800 spectateurs pour l’enceinte de Brooklyn.

La nouvelle a été chaleureusement accueillie dans les rangs des Nets, Steve Nash estimant que ce coup de pouce ne pouvait faire que du bien au groupe.

« Le sport n’est tout simplement pas le même sans les fans. Chaque fois que vous pouvez en avoir ne serait-ce qu’un peu, cela change beaucoup » , a déclaré Joe Harris. « La première fois que nous avons joué contre des fans à Memphis et ensuite à Cleveland, ces matchs étaient différents des salles vides où on a cette énergie artificielle ».

Ancien joueur, Steve Nash voit également le retour des fans d’un bon œil, même s’il ne s’agit que d’un infime renfort.

« Je pense que ça aide. C’est difficile de jouer quatre matchs par semaine et de ne pas avoir cet élément, cette électricité dans la salle », a-t-il souligné. « Maintenant, c’est évidemment 10 %, ce n’est pas une salle comble, mais je pense que c’est un petit coup de pouce. Et ça peut au moins aider les joueurs à apprécier un peu plus l’expérience et à rendre la saison un peu moins monotone ».

Pour l’heure, seules onze franchises accueillent du public. Il s’agit des Hawks, des Cavs, des Mavs, des Rockets, des Pacers, des Grizzlies, du Heat, des Pelicans, du Magic, des Suns et du Jazz. Les Raptors en accueillaient à Tampa, mais ils ont récemment décidé de jouer à huis-clos.