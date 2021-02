Jimmy Butler, symbole de la force mentale du Heat

C’est peu dire que Miami n’a pas été gâté depuis le début de saison entre les blessures, le Covid et ses protocoles sanitaires qui ont empêché aux Floridiens d’évoluer au complet jusqu’à présent.

Cette nuit encore, sans compter Meyers Leonard, blessé de longue date, le Heat a dû composer sans Goran Dragic (cheville), Avery Bradley (mollet) ni Tyler Herro (protocole sanitaire), dont Erik Spoelstra a appris le forfait quelques secondes avant de s’adresser à l’équipe pour préparer la rencontre.

Mais Miami affiche un nouveau visage depuis plusieurs matchs, avec un tandem Butler-Adebayo qui carbure à nouveau à plein régime et des « role players » qui se distinguent chacun leur tour. Et après les Wizards et les Knicks à deux reprises, les protégés de Pat Riley ont signé un quatrième succès consécutif dans le Texas, mettant en lumière une cohésion d’équipe intacte malgré les embûches, la meilleure façon de débuter un road-trip de sept matchs.

« Tout le monde a cette idée tordue sur cette équipe, propageant un récit stupide disant qu’on manque de je ne sais quoi », a déclaré le coach du Heat alors que son équipe a très mal débuté sa saison. « Mais nous avons une incroyable solidité et stabilité mentale dans ce vestiaire et dans le staff, simplement parce qu’on a fait avec. On ne s’en est pas servi comme excuse. Ça a été comme ça depuis cinq semaines mais les gars ont su rester concentrés, la tête dans le guidon. Ce n’était pas un beau match, mais on a bien pris soin du ballon dans le dernier quart-temps, on a trouvé les moyens de s’accrocher pour obtenir la victoire ».

Priorité au collectif

Sur la lancée de ses dernières sorties, Jimmy Butler a sorti son 10e triple-double en carrière dans un match où il a été le symbole du Heat, costaud mentalement, intransigeant en défense et intelligent au retour des vestiaires, notamment à travers ce 28-10 en troisième quart-temps. L’occasion pour son coach de saluer une fois de plus son QI basket.

« Il a compris à quel point c’était important pour nous de créer de l’espace », a poursuivi Erik Spoelstra. « En défense, on a pu enchaîner les stops, et il s’est assuré que le ballon aille là où il devait aller de l’autre côté du terrain. Quand Bam a pris sa quatrième faute, il a su qu’il allait jouer tout le quart-temps pour créer un plus de 10 points, parce que c’était nécessaire. Mais ça fait déjà quatre ou cinq matchs qu’il flirte avec le triple-double ».

Jimmy Butler n’est pas du genre à s’auto-congratuler et il a d’abord mis la victoire en avant. La star du Heat a également loué les qualités du reste du groupe, capable selon lui de compenser les absences ponctuelles comme l’a fait Max Strus avec ses 21 points dont 14 dans le dernier acte, et dont « Jimmy Buckets » estime qu’il a contribué au moins autant que lui au succès des Floridiens.

« C’est devenu la norme maintenant. Ce n’est jamais bon d’avoir des absents, mais on va quand même viser la gagne. On a des gars qui ont des capacités de faire ce que les absents font quand ils sont là. C’est la grande force de cette équipe, ça nous donne plus de confiance et ça nous permet d’avancer », a-t-il déclaré.

Encore 13e à l’Est il y a une semaine, Miami pointe ce matin à la 9e place avec un bilan de 11 victoires pour 14 défaites. Le road-trip ne s’annonce pas évident avec le Jazz et les Clippers à venir, mais cette victoire à Houston à l’accent défensif a de quoi encourager les coéquipiers de Jimmy Butler. « Ça montre l’équipe qu’on est, de quoi elle est capable et ce qu’elle pourrait devenir, mais on doit le faire plus souvent », a-t-il conclu.