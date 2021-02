Les seconds couteaux permettent à Boston de dominer les Raptors

C’est la surprise de Brad Stevens du cinq de départ de Boston. Titularisé à la place de Tristan Thompson, Semi Ojeleye marque 8 des 12 premiers points des Celtics. Mobile et opportuniste, le poste 3-4 de Boston profite du fait que Jaylen Brown et Jayson Tatum soient ciblés par la défense canadienne. En back-to-back, les Raptors ont du mal à suivre le rythme élevé imposé par les Celtics. Daniel Theis à l’intérieur et Kemba Walker participent aussi à ce très bon début de match et Nick Nurse est obligé de stopper le jeu (17-8).

Mais à Toronto, il y a un homme qui ne lâchera jamais le morceau. Il est l’âme de cette équipe. Kyle Lowry prend le jeu à son compte et réveille ses coéquipiers. Il y a du mieux dans le jeu des Raptors qui parviennent enfin à dérouler leur jeu en attaque. Pascal Siakam et Norman Powell montent aussi en température et l’écart diminue.

Inusable Lowry

Mais Boston ne doute pas. D’autant qu’ils sont d’une réussite insolente de loin. L’association Walker/Pritchard est très intéressante et le jeune rookie apporte toute sa folie. Entré en jeu, Tristan Thompson montre de l’agressivité, même en attaque, et après douze minutes, Boston est devant (34-29).

En face, c’est encore et toujours Lowry qui permet à Toronto de revenir au score. C’est simple, le meneur canadien fait tout très bien. Quand il peut scorer, il s’en va driver ou prendre un tir de loin, quand la défense est sur lui, il trouve alors Norman Powell ou Pascal Siakam. Boston n’arrive pas à défendre sur lui.

Maladroit jusqu’à présent, Tatum sait qu’il est capable de faire beaucoup d’autres choses sur le terrain. D’année en année, il devient un joueur de plus en plus complet, et sa vision du jeu et son intelligence lui permettent de faire jouer parfaitement son équipe. Il arrive à trouver Grant Williams à l’intérieur ou Pritchard à 3-points. C’est dur pour les Raptors car ils proposent de très bonnes choses mais à chaque fois qu’ils recollent au score, les Celtics trouvent un tir ouvert à 3-points.

Comme Jayson Tatum, Brown n’arrive pas à attaquer ce soir. Norman Powell le gène sur tous les démarquages, mais néanmoins, il se met aussi au service du collectif et il décale parfaitement ses coéquipiers dès qu’il le peut. Semi Ojeleye et Payton Pritchard terminent ces 24 premières minutes avec un nouveau tir à 3-points chacun, et ils donnent 10 points d’avance (66-56) à leur équipe.

Record en carrière pour Semi Ojeleye

Boston veut tuer le suspense rapidement dans cette rencontre et comme lors de la première période, ils rentrent de très gros tirs à 3-points. Par l’intermédiaire de Kyle Lowry et de Pascal Siakam, les Raptors brillent en attaque, mais ils ont toujours autant de mal à défendre leur ligne à 3 points (83-68). Heureusement, Norman Powell score 6 points consécutifs pour leur permettre de revenir sous la barre des 10 points (85-77).

Jusqu’à présent, les deux équipes ont montré un joli basket, mais ce 3e quart-temps ne restera pas dans les annales. C’est bien simple, pendant 4 minutes, aucune des deux équipes ne va inscrire le moindre panier ! On espère que les 12 dernières minutes feront oublier tout ça, et Boston a toujours la main (88-80).

Les deux hommes forts côté Toronto (Siakam et Lowry) répondent toujours à l’appel, ce qui permet aux Raptors de réduire l’écart (96-91). Timides jusqu’à présent, Tatum et Brown assument leurs responsabilités en étant agressifs et en provoquant des fautes. Ils peuvent aussi compter sur le soutien de Walker qui peut prendre feu à 3-points à tout moment. Les hommes de Nick Nurse semblent ne plus avoir d’énergie et ils encaissent un terrible 17-4.

Le technicien n’insiste pas, et les deux coachs profitent des dernières minutes de ce match pour reposer leurs cadres. Boston s’impose avec brio (120-106), et c’est plutôt une bonne nouvelle de gagner un match avec un duo Tatum/Brown à 8 sur 27 aux tirs.