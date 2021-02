Avec le retour des fans dans le salles, la NBA assure que toutes les équipes devront jouer l’hymne américain

La NBA veut sans doute éviter de nouvelles controverses, notamment du camp républicain. Et alors que Mark Cuban avait été autorisé à ne pas diffuser l’hymne américain avant les rencontres de ce début de saison, étant donné qu’il n’y avait pas de fans dans la salle, la NBA vient de rappeler à l’ordre le propriétaire texan.

« Les équipes NBA étant sur le point d’accueillir à nouveau des fans dans leurs enceintes, toutes les équipes devront diffuser l’hymne national, conformément aux pratiques de la ligue depuis très longtemps », indique Mike Bass, le porte-parole de la NBA, dans un communiqué laconique.

Les Mavericks rejoueront donc dès ce soir l’hymne, pour la réception des Hawks.

Des proches du milliardaire avaient pourtant indiqué un peu plus tôt dans la journée, à The Athletic, que les Mavericks cherchaient des moyens d’honorer les États-Unis différemment avant les rencontres, en mettant davantage en avant ses différentes communautés, à la place d’un hymne national unique.

Une initiative tuée dans l’œuf par la NBA, Mark Cuban et la ligue étant conscients qu’il sera compliqué de se débarrasser ainsi de « The Star-Spangled Banner », et que ce n’est pas le combat le plus important à l’heure actuelle.

« Nous respectons et avons toujours respecté la passion que les gens ont pour l’hymne et notre pays. J’ai toujours été debout pour l’hymne, avec ma main sur le cœur, peu importe l’endroit où je l’entendais », explique le propriétaire de Dallas dans un communiqué, en réponse. « Mais nous entendons aussi les voix de ceux qui disent que l’hymne ne les représente pas. Nous pensons qu’ils méritent aussi d’être respectés et entendus, parce qu’ils ne l’ont pas été. Notre espoir, c’est que ceux qui sont touchés par l’hymne seront également touchés par le fait d’entendre ceux qui disent qu’il ne les représente pas. »