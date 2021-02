La blessure de Christian Wood a plongé les Rockets dans le noir

On savait que la blessure de Christian Wood allait avoir des conséquences immédiates sur les Rockets. Déjà parce que l’intérieur pèse 22 points et 10 rebonds par match et aussi parce que son absence allait sans doute marquer une coupure dans la bonne dynamique de la franchise, qui restait sur sept victoires en huit matches à ce moment-là.

La réalité est conforme à cette sensation puisque Houston ne gagne plus depuis cette victoire à Memphis, où Christian Wood s’est blessé à la cheville. La dernière défaite contre les Pelicans (130-101) concentre les faiblesses actuelles des hommes de Stephen Silas.

« Notre défense est merdique ces derniers matches », commentent avec les mêmes termes John Wall et P.J. Tucker pour le Houston Chronicle.

Faute d’intensité, la défense prend l’eau

Face aux Pelicans, les Rockets ont été débordés, comme ce fut le cas contre les Hornets la veille, la preuve la plus frappante étant les 17 rebonds de Josh Hart. Si l’arrière, en sortie de banc, a pu gober autant de rebonds, c’est qu’il n’a pas été vraiment bousculé.

« Si on n’a pas la bonne intensité défensive, si on n’est pas déterminé à éteindre nos adversaires, on ne va pas pouvoir gagner », résume le coach des Rockets. « On a pris 130 points, dont 60 dans la raquette et on a laissé 18 points sur seconde chance. Ce ne sont pas les bons ingrédients pour gagner un match. Sans Christian Wood, on doit être soudé et concentré au rebond. En défense, on a régressé ces deux derniers matches. »

Privée de sa meilleure arme offensive en l’absence de Christian Wood, la formation texane doit défendre encore plus fort pour compenser. Dominés en première mi-temps et pendant la première moitié du troisième quart-temps, les Rockets ont alors commencé à mieux bloquer au rebond (sans DeMarcus Cousins paradoxalement, trop maladroit mardi soir avec son 1/8 au shoot) après un temps-mort.

En trois minutes et avec un cinq de petite taille, ils sont alors passés de 20 à 8 points de retard. La suite, c’est de la maladresse à 3-pts qui ne permet pas de revenir totalement, donc une défaite logique.

Stephen Silas obligé de continuellement bricoler

Peut-être un peu de fatigue aussi, avec un deuxième match en deux jours, le cinquième en une semaine ?

« Ce serait une bonne excuse à brandir, oui », écarte Stephen Silas. « Ça joue certes, mais on savait que ce serait dur. Je préfère mettre l’accent sur l’intensité. Quand elle a été mise, on est revenu à huit points. On a eu l’opportunité de remporter ce match mais on doit s’assurer d’avoir la même énergie pendant l’intégralité de la rencontre. »

Ce qui plombe également les Rockets, c’est le manque de stabilité au sein des joueurs. Sur les cinq derniers matches, Stephen Silas n’a jamais pu aligner le même cinq majeur. C’est récurrent cette saison puisqu’en 24 rencontres, le coach a déjà épuisé 15 formations différentes…

« Ça compte beaucoup », regrette-t-il dans les colonnes du Houston Chronicle. « On a des joueurs qui essaient encore de trouver leur place dans ce groupe et leur rôle change de match en match. Donc cela a un impact certain sur la continuité du groupe et sur son efficacité. On essaie de gagner les rencontres malgré tout, mais dans l’idéal, on aimerait que les joueurs conservent leurs rôles, leurs minutes. On espère qu’à un moment ou un autre, on aura le même groupe, les mêmes titulaires et les mêmes remplaçants pendant un bon moment. »