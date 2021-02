Precious Achiuwa apprend la patience sur le banc du Heat

Limité à 9 minutes de jeu sur ses deux dernières apparitions, Precious Achiuwa a été mis au parfum de la culture du Heat. L’ailier fort rookie de Miami, comme Bam Adebayo avant lui, découvre la Grande Ligue en l’observant d’abord depuis le banc. Une nouveauté pour lui, mais sans complainte…

« Pour qu’on joue ensemble, l’un de nous deux doit pouvoir étirer les défenses adverses »

« Je ne sais pas, c’est dingue. C’est une bonne question. Je ne crois pas que ça me soit déjà arrivé », souffle-t-il dans le Sun Sentinel. « Mais c’est un autre niveau, un tout autre niveau de talent. Bam joue vraiment super bien en ce moment. Je crois qu’on va dans la bonne direction collectivement, on doit garder le cap. »

Alors que Bam Adebayo avait eu droit à 20 minutes de moyenne durant sa saison rookie, Precious Achiuwa est pour le moment bloqué à moins de 16 minutes. Sans tir à 3-points encore fiable, cet ailier/ailier fort très athlétique fait doublon avec le meilleur joueur local dans la peinture. Il est donc pour l’instant remisé sur le banc.

« Je crois que pour qu’on joue ensemble, l’un de nous deux doit pouvoir étirer les défenses adverses et autoriser l’autre à jouer plus près du cercle. C’est l’objectif du coaching staff avec le temps. »

À moyen terme, le Heat aimerait effectivement associer la puissance de Bam Adebayo et la vitesse de Precious Achiuwa. Si le premier peut déjà envoyer quelques flèches derrière l’arc, le second n’a pas encore tenté sa chance du tout dans la Grande Ligue. Un bon point si l’on considère que le rookie connait ses limites et son rôle dans l’équipe. Mais un mauvais point si l’on se place plus largement sur le plan du basket moderne.

« J’essaie de me simplifier la tâche »

« J’essaie simplement d’être le plus productif dans mes minutes, dès que je suis en jeu, en ayant le plus d’impact possible pour le temps que je suis sur le terrain. Je veux faire des choses positives et amener mon énergie pour nous mettre dans la meilleure position possible. »

Avec deux double-doubles de suite face à Philadelphie à la mi-janvier, dont son meilleur match en (jeune) carrière avec 17 points et 13 rebonds, Precious Achiuwa a prouvé qu’il pouvait évoluer à ce niveau. Mais pour y être pleinement efficace, il faudra encore bosser. « Les jours sans match, je viens à la salle et je fais du foncier et des exercices comme ça, juste pour garder ma condition physique. »

Sur trois victoires de rang actuellement, sa plus longue série positive de la saison, le Heat ne va certainement pas s’amuser à perturber sa fragile dynamique, surtout que l’équipe est toujours hors du Top 8 à l’Est (10 victoires – 14 défaites). Precious Achiuwa est en tout cas tout ouïe avec les nombreux vétérans de l’effectif.

« Je suis généralement sur le terrain avec les vétérans comme Andre (Iguodala), Goran (Dragic), des gars qui ont beaucoup d’expérience dans la ligue. Quand je joue avec eux, comme Jimmy (Butler), je n’ai pas vraiment de grandes responsabilités. Ils me mettent dans les bonnes positions et ils me parlent tout le temps. J’essaie de me simplifier la tâche en faisant les choses que je sais faire et en élevant l’intensité de jeu. »