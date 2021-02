Il y a une semaine, c’était Dominique Wilkins, et cette semaine, c’est Oscar Robertson. Auteur de 23 points hier soir, son meilleur score de la saison, Carmelo Anthony a effectivement dépassé le « Big O » sur la liste des meilleurs scoreurs de l’histoire de la NBA.

Avec un tir en se retournant sur la ligne de fond, plus la faute, Melo a ajouté une nouvelle ligne à son immense palmarès. Après sa contre-performance pour son retour au Garden, à 2 points à 1/8 aux tirs, il avait gardé le meilleur pour la fin face à Orlando hier soir, scorant notamment 13 de ses 23 points en dernier quart.

« C’est un grand honneur ! J’essaie de la jouer cool parfois mais j’essaye de me poser et de réfléchir à ces moments, de profiter de ces moments-là. J’en profite à fond. Ce sont des moments dont je me souviendrai toute ma vie. J’ai la chance de pouvoir continuer à monter dans le classement et de passer des grands noms. Le Big O, c’est énorme. J’en suis très honoré. »

Prochaine étape : Hakeem Olajuwon

En légère baisse au scoring par rapport à la saison passée, de 15 à 12 points et de 44 à 37% de réussite aux tirs, Carmelo Anthony a certes encore tendance à forcer ses actions pour essayer de débloquer son compteur personnel sur certaines séquences, mais il trouve peu à peu son rythme, avec trois sorties à plus de 20 points sur ses cinq apparitions en février.

« Je continue de bosser. Je reste à la salle et j’essaye de rester le plus en forme possible. Je prends toujours les mêmes tirs, je continue à les prendre chaque jour [rires]. Ils vont bien finir par rentrer. Je commence à me sentir en forme, c’est ça le plus important. Mes coéquipiers me trouvent en bonne position et ce soir, ils sont tombés dedans. »

La prochaine étape se nomme Hakeem Olajuwon pour Melo. Il faudra ajouter 225 points à son total déjà historique pour dépasser le pivot légendaire des Rockets, ce qui devrait arriver dans un peu moins de vingt matchs si Carmelo Anthony garde son rythme actuel, ou une quinzaine s’il parvient à accélérer un peu…

La course au Top 10

14e: Dominique Wilkins | 26,668 points

13e: Oscar Robertson | 26,710 points

12e: Carmelo Anthony | 26,722 points

11e: Hakeem Olajuwon | 26,946 points (225 points pour le dépasser)

10e: Elvin Hayes | 27,313 points (592 points pour le dépasser)