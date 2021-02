Pronostics NBA | Misez sur Stephen Curry et Draymond Green face aux Spurs

Money Time aurait bien misé sur LeBron James en l’absence de Draymond Green, mais les « fun bets » ont disparu, et on se rabat donc sur Stephen Curry et Draymond Green face aux Spurs. Voici nos trois paris de la nuit.

– Stephen Curry et Draymond Green réussissent 15 passes ou + en cumulé. Cote : 1.75

– Stephen Curry et DeMar DeRozan cumulent une performance (Points + rebonds + passes) de 80 ou +. Cote : 1.90

– Stephen Curry réussit une performance (Points + rebonds + passes) de 45 ou +, et son équipe gagne. Cote: 3.60

JUSQU’À 100 EUROS DE PARIS GRATUITS À LA PREMIÈRE INSCRIPTION ?

Unibet vous rembourse en Paris Gratuits* votre 1er pari jusqu’à 100 euros s’il est perdant !

Le crédit en Paris Gratuits s’effectue en deux étapes :

– 50% du montant de votre 1er pari (jusqu’à 50 euros) versé sous 24h après le résultat de votre pari

– Puis les 50% restants (jusqu’à 50 euros) sous 24h après validation définitive de votre compte (saisie du code d’activation)

*En jouant en Pari Gratuit, seul le gain NET est crédité sur votre compte (cliquez pour + d’infos).

UNIBET TV, C’EST QUOI ?

Unibet TV permet de parier toutes les nuits en direct en regardant les matchs en Streaming ! Un compte Unibet suffit pour en profiter, et le mode d’emploi est très simple.

Sur smartphone et tablette, l’image est plein écran, et c’est gratuit.