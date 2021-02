Donovan Mitchell reconnaît qu’il a cherché le triple-double

Donovan Mitchell aurait bien aimé célébrer ce dimanche de Super Bowl par un premier « TD » en carrière. Pas question de « Touchdown » mais plutôt d’un triple-double que l’arrière du Jazz n’a pas été loin de décrocher sur le parquet des Pacers. Pris au jeu alors qu’il ne lui manquait qu’un rebond, Donovan Mitchell a ainsi crié en direction de Malcolm Brogdon pour qu’il prenne le dernier tir, même si la rencontre était déjà jouée.

« C’est probablement la seule fois où je l’ai cherché », a-t-il reconnu avec le sourire après sa rencontre bouclée à 27 points, 9 rebonds et 11 passes décisives. « Je ne suis pas le genre de joueurs à courir après ce genre de choses. Je crois que si Dieu avait voulu que ça arrive, ce serait arrivé ».

Pas de triple-double pour le Jazz depuis Carlos Boozer… en 2008 !

Ses coéquipiers l’ont encouragé à atteindre les 10 unités dans trois catégories statistiques au fur et à mesure que le match avançait. Aussi incroyable que cela puisse paraître dans une ligue où le triple-double est devenu monnaie courante, aucun joueur du Jazz n’en a réussi un depuis l’œuvre de Carlos Boozer, en février 2008 !

Mais Donovan Mitchell a d’abord préféré sécuriser la victoire, Indiana ayant soutenu la comparaison avec le leader de la Conférence Ouest pratiquement jusqu’à la fin.

« Je me disais : ‘Écoute, on ne peut pas perdre ce match. Ils ont des gars qui peuvent mettre des tirs difficiles’. C’est vraiment ce que j’avais en tête à ce moment là », a-t-il ajouté. « On a fait des stops, on a mis nos lancers, et on a exécuté notre jeu sur la fin, ce qui est énorme. C’est vraiment ce sur quoi j’étais concentré, les petits détails ».

Donovan Mitchell peut en revanche se satisfaire d’avoir égalé son record personnel avec 11 passes décisives. L’arrière All-Star réalise par ailleurs son meilleur exercice en la matière, à 5 passes décisives par match. « Pour moi, c’est en grande partie due à l’aspect mental, les lectures de jeu, la vidéo, comprendre comme on défend sur moi ».

On pourrait également souligner la qualité de l’effectif du Jazz qui s’est amélioré chaque année depuis son arrivée, l’alchimie grandissante avec les « historiques » (Royce O’Neale, Joe Ingles, Derrick Favors, Rudy Gobert), mais aussi le fait que ses coéquipiers sont particulièrement adroits cette saison, notamment de loin.

Utah affiche ainsi le deuxième meilleur pourcentage de réussite de la ligue de loin, à l’image de leur nouveau record de franchise établi à Charlotte lors du match précédent, avec 26 paniers à 3-points inscrits.