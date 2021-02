Pour le Jazz, le résultat ne fait pas tout

Avant ce deuxième match contre le Jazz de la saison, après celui du 15 janvier dernier, Lloyd Pierce avait fait une déclaration claire et nette. Le coach des Hawks estimait, dans les colonnes d’ESPN, que la formation d’Utah était « la meilleure équipe qu’on a affrontée cette saison ».

Un nouveau compliment pour le Jazz qui s’ajoute à celui de Steve Kerr récemment, qui osait la comparaison avec les Warriors de la grande époque.

Et dans la foulée de cette seconde victoire face à Atlanta, le Jazz veut confirmer ce statut de meilleure équipe de la ligue, de meilleur bilan en tout cas (17-5), en mettant l’accent sur l’exigence qui va avec. Les victoires s’enchaînent mais la manière compte et face aux Hawks, privés de Trae Young et De’Andre Hunter, elle n’y était pas.

« On aime gagner des matches, mais on regarde chaque détail, chaque petite situation », explique notamment Mike Conley au Deseret News. « On regarde tout ce qu’on peut corriger, tout ce qu’on peut apprendre de chaque rencontre. Pour ce match contre Atlanta, il y a quantité de leçons à retenir. On a fait des erreurs de concentration, des fautes et on a manqué d’intensité parfois. »

Un calendrier costaud à venir

Le Jazz s’est surtout corrigé après la pause. Car la première mi-temps fut certes intéressante défensivement (37 points encaissés) mais très limitée offensivement, sans rythme, avec seulement 45 points marqués, à 40% de réussite au shoot et 10 ballons perdus. « On n’a pas été bon en première mi-temps », reconnaît Quin Snyder. « On n’a pas conclu près du cercle non plus. »

En seconde période, Donovan Mitchell et compagnie accélèrent avec 67 points inscrits à 56% de réussite au shoot, 53% à 3-pts et seulement quatre ballons perdus. Résultat : les leaders de la ligue s’imposent sans trembler face à une équipe déplumée, mais sans totalement convaincre. Ils en sont conscients.

« On a joué à un niveau suffisant pour gagner ce match », constate Mike Conley. « Mais on ne peut pas se satisfaire d’une telle sortie, on le sait. On doit continuer de bosser. »

Surtout avec le calendrier costaud qui s’annonce pour les trois prochaines semaines avec notamment des affrontements contre Boston, Milwaukee, Philadelphie, deux fois les Clippers et enfin les Lakers.