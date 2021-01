Steve Kerr compare le Jazz aux Warriors de la grande époque

Samedi soir, le Jazz a remporté une 8e victoire de suite, et c’était face aux Warriors d’un Stephen Curry qui grimpait à la 2e place du classement des meilleurs shooteurs à 3-points. Un 14-0 en début de match a suffi aux coéquipiers de Rudy Gobert pour passer une soirée tranquille, provoquant l’admiration de Steve Kerr. Même si Utah ne possède pas des talents comme Stephen Curry ou Kevin Durant, le coach de Golden State estime que son adversaire est un candidat légitime au titre NBA, et pour lui, ils n’ont rien à envier aux Warriors de la grande époque !

« Ils essaient de gagner un titre dès maintenant, et je pense qu’ils en sont capables » a expliqué le technicien en visioconférence. « Quand vous les regardez en vidéo, c’est l’exécution des systèmes qui fait la différence, et cela naît de leur continuité. Ils en sont au niveau qu’on avait il y a trois ou quatre ans ».

Au passage, Steve Kerr explique que ses Warriors actuels en sont loin, et qu’il y aura « beaucoup de soirées douloureuses » avant de retrouver le vrai nouveau des Warriors. « Ils sont bons depuis longtemps, et la continuité saute aux yeux. Ils se connaissent très bien les uns les autres, et ils font leur travail de manière magnifique » poursuit Steve Kerr. « La différence, cette année, c’est qu’ils semblent chercher plus vite le 3-points et plus souvent, ce qui fait qu’ils sont encore plus difficiles à jouer. »

Utah : 42 tirs à 3-points par match à 40% d’adresse !

C’était un souhait en début de saison de shooter davantage à 3-points, et le Jazz s’est effectivement lâché derrière l’arc. Donovan Mitchell et ses partenaires shootent près de 42 fois à 3-points par match ! Seuls les Raptors et les Blazers le font un petit peu plus. C’est sept tirs de plus que la saison passée, et ce qui impressionne surtout, c’est l’adresse puisque Utah tourne à 40.3% à 3-points, seuls les Clippers affichant un meilleur pourcentage cette saison.

Cette métamorphose ne concerne pas uniquement le Jazz et pour Quin Snyder, Steve Kerr et les Warriors en sont les pionniers. « Steve avait une idée très précise du basket qu’il souhaitait faire jouer à son équipe. Pour moi, ils ont beaucoup changé le basket. C’est difficile pour les autres à copier, mais ils ont certainement donné le ton. »

Mais ce que Quin Snyder ne dit pas, c’est que les élèves ont dépassé les maîtres en termes de volume.

Pendant leur série de cinq finales NBA de suite, les Warriors n’ont jamais terminé une saison à plus de 35 tirs à 3-points par match. Aujourd’hui, seize franchises tirent plus de 35 fois à 3-points par match. « Le mieux dans tout ça, c’est qu’on ne cherche pas à atteindre un nombre de 3-points ou un certain pourcentage » assure Quin Snyder. « On essaie juste de jouer d’une certaine manière, et si c’est le cas, on espère que ça se traduira par ces tirs. »

Avec huit victoires de rang, et le même nombre de défaites (4) que les Clippers et les Lakers, le Jazz a le rythme d’un candidat au titre, mais l’entraîneur ne veut surtout pas s’enflammer.

« C’est bien d’être satisfait de notre manière de jouer, mais la saison est longue » rappelle le coach de Utah. « C’est un marathon, et je veux juste qu’on reste prêt. Qu’on ne soit pas trop haut, ni trop bas. C’est une bonne chose qu’on joue bien, mais le défi, c’est de continuer de le faire. C’est ce qu’on recherche. »