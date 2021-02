Avery Bradley retourne à l’infirmerie pour plusieurs semaines

Déjà pas en grande forme avec 7 victoires pour le double de défaites, le Heat va devoir se passer des services de son arrière vétéran, Avery Bradley. Sorti au bout de 13 minutes face aux Wizards, ce dernier est blessé au mollet droit et devrait manquer trois à quatre semaines de compétition.

Déjà privé de Meyers Leonard pour toute la saison, Miami va donc devoir faire sans Avery Bradley, probablement jusqu’à la pause de la mi-saison début mars.

Son absence prolongée devrait redonner une opportunité à Kendrick Nunn, qui ne demande que ça.

Signé à l’intersaison pour deux ans à plus de 11 millions de dollars, Avery Bradley n’est pour le moment pas la bonne pioche attendue du côté de South Beach. Avec 8 points et 2 rebonds de moyenne, le fugace Laker n’a disputé que 10 rencontres sur les 21 de son équipe cette saison… et cette blessure confirme qu’il est très fragile.