Kendrick Nunn ressort des oubliettes du Heat

Apparu seulement à cinq reprises avant dimanche dernier, Kendrick Nunn commençait à ronger son frein sur le banc du Heat. Celui qui avait pris tout le monde par surprise la saison passée, à l’instar de son équipe, pour finir deuxième au vote du meilleur rookie de l’année, faisait grise mine sur ce début de campagne.

Mais depuis trois matchs, il a retrouvé des couleurs, auteur de 18 points, 5 rebonds dans la victoire face à Detroit, avant de mettre les bouchées doubles hier face à Toronto : 28 points, 8 rebonds et 5 passes.

« Il a vraiment un incroyable esprit de compétition »

« Il est resté prêt et concentré », assurait Goran Dragic. « Il a travaillé dur à l’entraînement et il a bien su enchaîner en match. »

Après n’avoir réussi qu’une seule sortie à plus de 10 points en ce début de saison, Kendrick Nunn vient d’en enchaîner deux de suite. À vrai dire, rien que dans le deuxième quart face aux Raptors, il était à 13 points. « Ce sont les minutes, c’est juste une questions de minutes », explique l’intéressé. « Si je peux entrer en jeu et me mettre dans le rythme du match, ça ira. Après, je peux être moi-même, dans le rythme pour faire des actions positives. »

Fondamental pour aider le Heat à empocher un deuxième succès de rang, après trois défaites d’affilée, Kendrick Nunn ne bronche et ne boude pas malgré ses longs séjours sur le banc. Son coaching staff ne peut qu’apprécier le sérieux de l’arrière sophomore.

« K-Nunn a un incroyable esprit de compétition », souffle Erik Spoelstra dans le Sun Sentinel. « Vraiment. Il a une volonté et une persévérance, qui font que non seulement tu lui fais confiance pour répondre à ce type d’adversité, mais tu le respectes aussi tellement, que tu veux vraiment qu’il réussisse. C’était super de voir que son travail de l’ombre paye, celui que personne ne voit en coulisses. Il bosse dur et se donne du mal chaque jour. »

« C’était son tour »

Parfait symbole de la culture du Heat, en revanchard qui a des comptes à régler, Kendrick Nunn ne tire pas la couverture à lui et accepte donc d’être utilisé en fonction des faiblesses adverses et des choix de son coach.

« On est toujours content du succès de nos frères. Quand il ne jouait pas, K-Nunn appréciait mon succès, celui de Duncan, c’était son tour maintenant » », ajoute Bam Adebayo. « On va juste profiter de son succès et continuer à le nourrir. Il est une étincelle pour nous et c’était bien de le voir retrouver son jeu. »

Passé de 29 minutes en moyenne la saison passée, à 19 cette saison, Kendrick Nunn aurait eu de quoi baisser la tête, et la garde. Mais pas au Heat. Pas pour lui qui n’a pas été drafté et a dû faire ses armes en G-League.

« Ça fait du bien, de pouvoir être sur le terrain et d’obtenir des minutes. C’est difficile de devoir rester sur le banc et regarder l’équipe jouer, en sachant que je peux aider l’équipe à gagner. C’est dur d’être sur le bord de touche. Mais quand mon nom a été appelé, j’ai été productif, c’est le plus important. »