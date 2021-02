Avec un LeBron James en triple-double, les Lakers croquent les Nuggets

Dans ce remake des derniers playoffs, les Nuggets réalisent une meilleure entame grâce à l’inévitable Nikola Jokic, déjà intenable dans la raquette. Défendu par un Marc Gasol quelque peu impuissant face à lui, le Serbe attire des adversaires en aide, ce qui lui permet d’offrir plusieurs paniers ouverts à ses coéquipiers. Pour réagir, les Lakers s’en remettent évidemment à LeBron James, qui se distingue en devenant le troisième joueur totalisant le plus de tirs réussis en NBA, devant Wilt Chamberlain (17-13).

C’est ensuite au tour de Jamal Murray de se mettre en évidence. S’il claque un dunk terrible sous le nez de ses défenseurs, le meneur canadien ne peut empêcher Los Angeles de s’installer aux commandes, à l’aide d’un 12-4 et d’une belle réussite à 3-points. Jusqu’ici globalement adroits, les champions en titre voient alors leur adresse chuter à l’arrivée des remplaçants. Denver en profite directement et repasse en tête, pour mener après douze minutes (30-27).

Denver frappe fort à l’intérieur

Dans le second quart-temps, malgré la présence sur le parquet de leur second-unit, les Nuggets font des misères à leurs hôtes, tant derrière l’arc que dans la peinture. Kyle Kuzma tente bien de relancer les Lakers, avec une bonne séquence, mais il se retrouve esseulé devant la force de frappe collective des hommes de Michael Malone. Pour le moins dominateurs à l’intérieur, les visiteurs creusent l’écart au tableau d’affichage (48-40).

Dans le dur offensivement depuis de nombreuses minutes, les « Purple & Gold » ne parviennent pas à inverser la tendance. Il faut dire que Denver défend dur en face et n’a, en prime, pas à forcer son talent pour sanctionner le moindre oubli défensif adverse. Et si les joueurs de Los Angeles, à l’image de Dennis Schröder qui plonge sur tous les ballons, se battent comme de beaux diables pour revenir dans le match, ce sont bien ceux des Rocheuses qui disposent d’une avance confortable, à la pause (58-46).

Les Lakers reviennent des vestiaires avec un visage bien plus conquérant. Agressifs des deux côtés du parquet, ils démontrent qu’ils sont décidés à ne plus laisser les Nuggets imposer leur loi dans cette partie, grignotant progressivement et collectivement leur retard. Ce qui oblige Jamal Murray à enchaîner des paniers plus difficiles les uns que les autres, pour maintenir les Californiens à distance raisonnable (71-66).

Et soudain, Los Angeles s’envole

Tandis que la rencontre s’équilibrait clairement et perdait même en intensité, les champions en titre appuient finalement sur l’accélérateur en fin de troisième quart-temps. L’ouverture des bancs, avec les bonnes rentrées de Talen Horton-Tucker et Montrezl Harrell, permet effectivement à Los Angeles d’infliger un cinglant 15-0 à Denver, pour conclure cette période en beauté ! Et surtout virer en tête, à douze minutes du terme (83-75).

En pleine crise d’adresse, les Nuggets souffrent toujours autant devant les pénétrations du surprenant Talen Horton-Tucker. Celui-ci est inarrêtable dès qu’il décide d’attaquer le cercle et il est littéralement en train de renverser ses adversaires. Les Lakers évoluent désormais en pleine confiance et en totale décontraction, ce qui n’augure évidemment rien de bon pour la franchise du Colorado, à l’approche du money-time (99-84).

Si Jamal Murray et Nikola Jokic s’efforcent de ramener les leurs dans le match, ils sont impuissants contre la force de frappe collective de leurs bourreaux de septembre dernier. Cet écart d’une quinzaine d’unités est insurmontable pour Denver et, à trois minutes de la fin, Michael Malone agite le drapeau blanc. Quant à LeBron James, il en profite pour valider son triple-double. Fort de sa deuxième mi-temps au plus-que-parfait, Los Angeles l’emporte finalement de plus de 20 points (114-93).

Auteur de 27 points, 10 rebonds et 10 passes (à 12/19 aux tirs), LeBron James a comme souvent été le plus en vue pour les Lakers, sans jamais donner l’impression de forcer. À ses côtés, Dennis Schröder ajoute 21 unités (à 7/9) et le trio composé de Talen Horton-Tucker, Kyle Kuzma et Montrezl Harrell apporte 41 points en sortie de banc. Chez les Nuggets, Jamal Murray termine meilleur marqueur avec 20 points, tandis que Nikola Jokic n’a pas eu son rayonnement habituel (13 points, 10 rebonds, 6 passes).