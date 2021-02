Le nouveau GM des Rockets n’a pas chômé pour ses grands débuts

Rafael Stone et Stephen Silas ont récemment eu une conversation à propos des événements qui ont secoué le début de saison de la franchise. Le GM en a profité pour mettre les choses au clair avec son coach.

« J’ai dit à Stephen que lorsque je l’ai recruté, je ne savais pas que les choses allaient se dérouler comme ça », rapporte le dirigeant. « Je voulais m’assurer qu’il sache que je n’étais pas au courant. » Réponse du coach sur le moment : « Je ne le savais pas non plus quand j’ai été recruté. J’aurais pris le poste dans tous les cas. »

En débarquant à Houston, Stephen Silas ne se doutait pas de ce qu’il se tramait dans le Texas. Lors de sa première prise de parole début novembre dernier, le nouveau coach s’était fixé un objectif clair en voyant son effectif.

« On a encore James Harden, donc l’objectif est toujours de gagner le titre », affichait-il, en assurant par ailleurs qu’il comptait réduire le jeu en isolation, « même s’il y en aura car c’est le jeu d’Harden et Russell Westbrook ».

À peine un mois plus tard, ce dernier était envoyé à Washington tandis que le barbu allait être transféré dans les semaines suivantes, à Brooklyn. Aujourd’hui, Rafael Stone estime que, même si la nouvelle équipe dirigeante n’avait pas « une parfaite idée de ce que l’avenir » lui réservait, elle n’a « aucun regret » à avoir.

Ne pas rester « les bras croisés »

Car depuis ces transferts, Houston ne s’est pas effondré sportivement. En s’appuyant sur ses recrues John Wall, Victor Oladipo et Christian Wood, elle a réalisé une série de six victoires consécutives, finalement stoppée cette nuit à Oklahoma City. En plus de rester compétitive, pour pourquoi pas perturber la hiérarchie à l’Ouest, l’équipe a mis des atouts dans son jeu pour l’avenir.

Dès lors, Tilman Fertitta a logiquement de quoi féliciter son GM. « Il est exactement comme on l’imaginait », décrit le propriétaire. « Il n’y a même pas eu de réflexion pour savoir si nous voulions engager quelqu’un d’autre. On savait qu’on ne manquerait pas une occasion avec Eli (Witus, vice-président des opérations de basket-ball) et lui. » Il ajoute : « Je peux vous promettre une chose : on ne va pas rester les bras croisés. »

Et Rafael Stone prévient lui aussi : « Je suis un homme de transactions. On devrait toujours être à la recherche de la prochaine grosse affaire. Il ne faut pas laisser d’opportunité sur la table. Être assez bon n’est pas suffisant. […] J’essaie de remporter un titre. Je veux une bague. »