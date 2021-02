Les Kings étaient bien mal embarqués en troisième quart-temps. À -11 face à Boston, il a fallu tout le talent et le sang-froid de leur rookie, Tyrese Haliburton, pour lancer un 10-0 salvateur conclu par une claquette pas très académique, mais juste avant la cloche de la période.

Revenus au contact, les Kings ont également pu compter sur leur jeune meneur pour terminer fort, avec deux tirs à 3-points qui ont remis Sacramento dans le sens de la marche. Tout frais nommé « Rookie du mois » à l’Ouest, Tyrese Haliburton a confirmé avec 21 points, son record en carrière, plus 4 passes, 3 rebonds et 2 interceptions.

« J’essaye simplement de créer du jeu », explique sobrement le rookie pour NBC Sports. « Je dois jouer comme ça : rentrer en jeu et apporter de l’énergie et créer du jeu pour mes coéquipiers. »

En étincelle en sortie de banc, Tyrese Haliburton a précisément brillé pour éteindre les Celtics. Ses 10 points en troisième quart-temps ont été le déclic pour relancer les Kings qui peinaient à trouver leur attaque.

« On avait des tirs ouverts mais on ne les rentrait pas. Et il m’a semblé qu’on a arrêté de croire en notre jeu de passe et on a perdu notre rythme », confirme Luke Walton. « Et puis, il est rentré en jeu et il a réussi deux tirs qui nous ont remis les idées en place. Il est un de ces joueurs qui ressent ce dont l’équipe a besoin, que ce soit de la création, une interception ou un gros tir à 3-points. »

« Je veux surtout qu’on gagne des matchs et que les Kings retrouvent les playoffs »

Neuf fois (sur douze) à 10 points ou plus sur le mois de janvier, Tyrese Haliburton n’avait jamais passé le cap de la vingtaine dans sa toute jeune carrière. C’est désormais chose faite, et avec panache en sus.

« Il a réussi des 3-points très importants en troisième et quatrième quart-temps. C’est un bon joueur qui continue à progresser match après match », ajoute De’Aaron Fox. « Même s’il ne score pas plus lors du prochain match, il fera quelque chose d’autre. Tout ne se résume pas à mettre le ballon dans le panier. »

Joueur d’équipe s’il en est, l’ancien d’Iowa State n’a eu cure d’obtenir son trophée de meilleur débutant du mois de janvier à l’Ouest. À cette distinction honorifique, il préfère largement le bilan des Kings dernièrement, de cinq victoires sur leurs six dernières sorties.

« Je suis allé me coucher comme d’habitude, je me suis levé et j’étais prêt à jouer. Je ne prête pas trop attention à ce genre de distinctions. C’est bien. Ma mère m’a appelé et mes coéquipiers m’ont félicité mais je m’inquiète surtout de gagner des matchs. Je veux qu’on gagne des matchs et que les Kings retrouvent les playoffs. »