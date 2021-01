Happy Birthday | Le meilleur des 22 ans de carrière de Vince Carter

Durant près de 20 ans, Kobe Bryant et Vince Carter ont été comparés. Arrivés quasi en même temps en NBA, les deux superstars étaient désignées comme les plus dignes successeurs de Michael Jordan au début des années 2000, d’autant que le second sortait de North Carolina et qu’il était un dunkeur incroyable.

Même après leur carrière, leur destin restera donc éternellement lié, puisque Kobe Bryant est décédé le jour des 43 ans de « Vinsanity ». Jamais les deux joueurs ne pourront se retrouver pour se remémorer les bons moments et faire progresser leurs filles respectives à leur sport favori, comme ils avaient prévu de le faire lors de leur dernière rencontre en décembre 2019 à l’occasion d’une rencontre entre les Nets et les Hawks.

Pour toujours, son anniversaire restera comme le sourire, incarné par « Half-man, half-amazing » tout sa carrière, qui viendra illuminer ce 26 janvier, et rappeler à quel point ces deux joueurs, d’abord rivaux, puis devenus amis, nous ont régalés pendant toutes ces années.

En hommage à ces 22 ans de carrière (un record de longévité dans l’histoire de la NBA), MaxaMillion711 avait dédié un mix de 43 minutes retraçant l’ensemble de la carrière de Vince Carter. Un régal, à consommer sans modération, qui viendra un peu alléger nos cœurs en ce premier anniversaire du décès de Kobe Bryant…