Joueurs de la semaine : Kevin Durant retrouve les sommets

On peut retrouver son niveau de jeu après une rupture d’un tendon d’Achille, et Kevin Durant en est la preuve vivante. Le nouvel ailier des Nets a ainsi profité de l’absence de Kyrie Irving pour reprendre ses habitudes de « scoring machine », et il termine la semaine avec 34 points, 8 passes et 5.3 rebonds de moyenne pour trois victoires en trois matches pour être « Player Of The Week » à l’Est. C’est la 27e fois qu’il remporte ce trophée.

À l’Ouest, c’est Damian Lillard qui est récompensé avec des stats quasi identiques : 30.3 points, 7.3 passes et 5.3 rebonds par rencontre. Sous son impulsion, et malgré les blessures de Jusuf Nurkic et de CJ McCollum, les Blazers ont relevé la tête avec trois victoires en quatre matches.

La liste des joueurs NBA de la semaine depuis 1979