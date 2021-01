Shaqtin’ a Fool : six dunks ratés dans le même match

Les joueurs NBA manquent d’énergie en ce début de saison. On n’avait jamais vu quelqu’un contester un 3-points aussi loin que LaMarcus Aldridge dans ce Shaqtin’ a Fool par exemple. Que dire des six dunks ratés des Lakers et Rockets dans leur duel cette semaine ? Bobby Portis a lui l’excuse d’avoir vu le ballon glisser entre ses mains.

Et puis il y a la fatigue mentale, avec cette action où Andre Drummond met 8 secondes avant de se décider à aller au panier pour finalement lancer le ballon n’importe comment.