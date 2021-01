Une fessée et un blessé : sale soirée pour les Blazers !

Les Pacers débarquent à Portland sans Victor Oladipo, parti aux Rockets, mais les coéquipiers de Domantas Sabonis ont l’habitude de jouer sans lui. On n’est donc pas étonné de les voir rapidement aux commandes du match avec du jeu simple : pick-and-roll Brogdon-Sabonis, et l’ancien meilleur rookie de la NBA sanctionne par deux fois à 3-points (6-0).

Les Blazers varient les défenses, et Jusuf Nurkic protège le cercle et joue les passeurs en attaque, que ce soit pour le drive de Damian Lillard ou le 3-points de Derrick Jones Jr (12-12).

Doug McDermott crée l’étincelle

Les Pacers vont chercher très haut Lillard et C.J. McCollum, et ça offre des possibilités d’interception pour des paniers faciles, mais c’est aussi risqué lorsque le premier rideau est passé. C.J. McCollum sanctionne à 3-4 mètres, puis Carmelo Anthony se fait remarquer par un 3-points dans le corner, et un beau renversement du jeu pour Gary Trent Jr (22-22). De l’autre côté du terrain, le duel Sabonis-Nurkic est très musclé, et après douze minutes, on retrouve un score de parité (26-26).

On pense le match équilibré et les Pacers vont le tuer en quelques minutes. C’est Doug McDermott qui surgit, près du cercle ou à 3-points, et dans son sillage, Indiana signe un 12-0 ! Les Blazers sont relégués à 12 points, et les retours des titulaires ne changent rien. C’est au tour d’Aaron Holiday de se balader dans la défense.

Les Pacers jouent bien, avec cette recherche de l’extra-passe, et c’est au tour de Justin Holiday de sanctionner dans le corner (47-32). On guette une réaction des Blazers mais Myles Turner enfonce le clou avec une grosse bâche sur Jusuf Nurkic, puis un dunk sur la contre-attaque. Les Blazers ne marquent que 10 points dans le quart-temps, et à la pause, Indiana est déjà très loin (59-36).

Jusuf Nurkic se casse le poignet

Mais le pire est à venir pour les Blazers puisque Jusuf Nurkic va quitter le terrain, poignet fracturé. Le Bosnien tente d’intercepter un ballon ligne de fond, et il grimace immédiatement. Pourtant, il monte au contre sur Myles Turner derrière et finit au sol. Mais il ne se relève pas et rejoint les vestiaires… Enes Kanter le remplace mais Portland a pris un coup au moral.

Le duo Sumner-Brogdon se charge de maintenir l’écart aux alentours des 20 points. À l’orgueil, les Blazers s’accrochent, mais leur défense de zone manque de mobilité et leur maladresse à 3-points les empêchent de revenir sous la barre des 10 points (84-71).

Doug McDermott ressort du banc pour punir cette zone mal équilibrée, et Domantas Sabonis, libéré par l’absence de Nurkic, peut reprendre son chantier près du cercle. Pour ne rien arranger, Damian Lillard se dribble sur le pied, et TJ McConnell le sanctionne sur la contre-attaque. À six minutes de la fin, Portland est à -18 (93-75).

Damian Lillard tente le tout pour le tout en attaquant le cercle, mais Indiana ne tremble pas, et on retrouve les protagonistes du début de match : Malcolm Brogdon et Domantas Sabonis. Ils se trouvent toujours aussi bien, et les Pacers s’imposent finalement de 24 points (111-87). Une défaite qui fait doublement mal pour Portland.