Covid-19 : des joueurs infectés à nouveau ?

Alors que la NBA vient de reporter plusieurs matches, que des centres d’entraînement ferment et que les quarantaines se multiplient, ESPN révèle que plusieurs joueurs ont été testés positifs à deux reprises, à plusieurs mois d’écart ! Au niveau mondial, c’est ce que tous les épidémiologistes craignaient, et même si c’est encore rare, il y a déjà eu des exemples de malades positifs à deux reprises, à plusieurs semaines ou mois d’intervalle.

Selon ESPN, la NBA a recensé une centaine de cas positifs depuis l’été dernier, mais le nombre réel serait bien plus élevé, et nos confrères assurent que plusieurs équipes ont déjà eu plus de dix joueurs contaminés !

C’est justement la crainte d’une nouvelle infection chez des joueurs déjà contaminés il y a plusieurs semaines, voire plusieurs mois, qui contraint la NBA à placer à l’isolement des joueurs déjà infectés. ESPN cite l’exemple de Kevin Durant et de Bam Adebayo ces derniers jours.

Quelle durée pour l’immunité ?

Puisqu’ils ont déjà eu le Covid-19, et qu’ils ont depuis enchaîné les tests négatifs, Kevin Durant et Bam Adebayo s’imaginaient sans doute immunisés contre la maladie, et donc exemptés de toute quarantaine ou isolement.

Malheureusement, aucun spécialiste ne peut dire aujourd’hui si l’immunité contre le Covid-19 est permanente, ou si elle disparaît au bout de quelques semaines, ou plusieurs mois. Tout juste sait-on que l’immunité peut durer au moins huit mois, selon une étude californienne. Comme pour la grippe, il ne faut donc pas écarter la possibilité de devoir se faire vacciner tous les ans…

A priori, vu la durée de leur mise à l’écart de seulement une semaine, Bam Adebayo et Kevin Durant ne font pas partie des joueurs positifs au Covid-19 à deux reprises, mais leur mise à l’écart démontre que la NBA se méfie grandement de ces réinfections. Et qu’elle ne veut en tout cas prendre aucun risque.