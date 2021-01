Covid-19 : Mavericks – Pelicans et Bulls – Celtics reportés !

Alors qu’il avait reçu le feu vert pour jouer ce soir face aux Pelicans, Kristaps Porzingis ne retrouvera pas les terrains. La NBA vient d’annoncer que la rencontre entre les Mavericks et les Pelicans était reportée à une date ultérieure. Après le Heat dimanche soir, c’est au tour de Dallas d’être dans l’incapacité de présenter huit joueurs en tenue, le minimum exigé par la NBA sur la feuille de match.

Il faut rappeler que la franchise a fermé son centre d’entraînement, et que plusieurs joueurs sont à l’isolement après l’annonce des tests positifs de Maxi Kleber et d’un joueur dont l’identité n’a pas été révélée. On sait juste que Josh Richardson, Dorian Finney-Smith et Jalen Brunson sont à l’isolement, et il est donc évident que plusieurs autres joueurs viennent de les rejoindre puisque la franchise est dans l’incapacité d’avoir huit joueurs en tenue.

Autre rencontre reportée, celle entre les Bulls et les Celtics prévue mardi soir. Ce sont les Celtics qui ne peuvent pas se présenter avec huit joueurs.

Dimanche soir, la NBA a démenti toute idée de suspension de la saison, et Adam Silver souhaite faire le dos rond jusqu’en février. Ce soir, elle annonce qu’elle doit s’entretenir avec le syndicat des joueurs sur la modification du protocole santé. Autre sujet possible : le passage des effectifs à 19 joueurs.