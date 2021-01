Premier duel NBA ce soir entre Lonzo et LaMelo Ball

Alors que LiAngelo Ball pourrait bientôt découvrir la G-League, ses deux frères LaMelo et Lonzo vont s’affronter pour la première fois en NBA ce soir. « Je pense qu’on va bien s’amuser » imagine ce dernier, cité par ESPN.

« C’est la première fois qu’on s’affronte dans un vrai match. Ça montre que le travail paie. On est très proche, on a grandi ensemble, à faire la même chose, et ce même s’il est plus jeune que moi. » De trois ans. C’était trop pour que les un-contre-un soient intéressants, mais à quatre ou six joueurs, les deux se sont rentrés dedans de nombreuses fois sous le panier de la maison. « Personne ne me faisait de cadeau » précise LaMelo.

Rêver toujours plus grand

« C’est probablement le basket le plus compétitif que j’ai vu – bagarres, accrochages, chutes » se souvient-il. « Les parents flippaient quand leurs enfants venaient. C’était tout un truc. Quelque chose qu’il faut voir en vrai. »

Le début de la route vers la NBA, qui s’est séparée en deux après leur seule année ensemble au lycée de Chino Hills (conclue avec un bilan de 35 victoires pour aucune défaite). Le grand frère est parti pour UCLA, alors que le petit s’apprêtait lui à prendre un chemin plus tortueux entre l’Ohio, la Lituanie et l’Australie.

« Chacun doit suivre sa propre voie » note Lonzo. « J’ai pris la route traditionnelle, pas lui, mais au final, on a tous les deux atterri où on voulait. Le travail paie. Peu importe qui tu es. Si tu y mets de la volonté, tu peux y arriver. Ça a marché pour moi, ça a marché pour lui. » Pour le plus grand bonheur de la famille Ball. « Ce n’est que de l’amour » clame LaMelo. « C’est mon frère, on a grandi ensemble, notre père a tout fait pour qu’on soit proche. On passait toutes nos journées ensemble. On parle presque tout le temps ensemble maintenant. »

Il y aura des choses à dire demain, entre fierté et rêves. « Nos objectifs n’ont jamais changé » assure LaMelo. « On savait qu’on irait en NBA, qu’on aurait du succès, et qu’on irait au Hall of Fame. C’est pour ça qu’on travaille. »