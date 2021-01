Marcus Morris souhaite que Nicolas Batum reste titulaire

Prolongé cet automne pour 64 millions sur quatre ans, Marcus Morris fait donc partie des cadres du projet des Clippers, et il effectuait cette nuit son grand retour sur le parquet des Warriors. Remplaçant, il a mis son premier tir, et il termine avec 12 points en 18 minutes pour la 6e victoire de la saison de sa franchise.

Un retour gagnant et convaincant, et ne comptez pas sur lui pour reprendre sa place dans le cinq de départ, en lieu et place de Nicolas Batum. « J’ai dit au coach : ‘Écoute, si je sors du banc, ça va être super’. Nicolas apporte une grande qualité de passe dans le cinq de départ. On pourrait utiliser mes points en sortie de banc. »

Montrelz Harrell n’est plus là, et effectivement, la présence de Morris dans un rôle différent va permettre d’équilibrer la marque, et d’épauler Lou Williams en sortie de banc. « Les Clippers m’ont fait une faveur en me donnant ce que je mérite, et ce pourquoi j’ai bossé. C’est l’équipe d’abord. Quoi qu’ils me demandent, je le ferai. »

Après la victoire, il a été interrogé à nouveau sur ses propos, et il a développé sa pensée.

« Je suis là pour faire ce qu’il y a de mieux pour l’équipe. J’ai regardé les matches, la présaison, le training camp… et j’ai vu la manière avec laquelle les joueurs collaient ensemble. J’ai le sentiment que la « second unit » va profiter du fait que je sorte du banc. »

Depuis son arrivée aux Pistons en 2015, Marcus Morris a débuté 75% des rencontres qu’il a jouées, et notamment l’intégralité de la saison passée avec les Knicks puis les Clippers.