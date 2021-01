Les Knicks vont signer Taj Gibson

Update 20h38 : selon ESPN, les Knicks vont couper Omari Spellman afin de signer Taj Gibson, qui connaît très bien Tom Thibodeau, pour avoir joué sous ses ordres à Chicago et Minnesota

Titulaire la saison passée à New York (6.1 points et 4.3 rebonds de moyenne), Taj Gibson n’avait pourtant pas été conservé durant l’intersaison. La franchise avait le choix ou non de lever l’option de son contrat, et elle avait décidé de miser sur ses jeunes, et de ne pas conserver l’intérieur de 35 ans passés.

Néanmoins, d’après SNY, les dirigeants de New York n’ont pas totalement écarté un retour de l’ancien des Bulls et des Wolves. Ils auraient même gardé le contact avec lui.

Il faut dire que Taj Gibson, à Chicago comme à Minnesota, a déjà évolué sous les ordres de Tom Thibodeau et son travail de mentor auprès de Mitchell Robinson a été souligné la saison dernière.

Il y a tout de même deux obstacles aux retrouvailles entre Taj Gibson, New York et Tom Thibodeau. D’abord, les Knicks n’ont pas de place dans leur effectif. Il faudra donc couper un joueur avant de signer le vétéran. Ensuite, toujours d’après SNY, l’intérieur serait aussi dans le radar d’autres équipes, notamment des candidats au titre.