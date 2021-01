Christian Wood et DeMarcus Cousins bientôt associés ?

La nuit dernière, Stephen Silas a bénéficié des retours de trois cadres (John Wall, Eric Gordon et DeMarcus Cousins) qui ont permis à Houston de décrocher sa première victoire de la saison (112-119) face à Sacramento.

C’est également la première fois depuis la reprise que le coach des Rockets disposait de Christian Wood et DeMarcus Cousins en même temps. Même si ça n’a pas été le cas face à Sacramento, Stephen Silas a indiqué qu’il ne se priverait pas de les associer en fonction des adversaires, afin d’exploiter au mieux les qualités de « Boogie » près du cercle et la capacité de Christian Wood a étirer le jeu avec du tir extérieur.

« Je suis clairement ouvert à cette éventualité », a déclaré Stephen Silas . « DeMarcus peut se débrouiller seul contre les intérieurs au poste bas, et comme ça, on n’a pas besoin de se retrouver dans autant de situations d’aides défensives, comme on l’a vu lors du match de Denver contre Jokic (sans Cousins). On avait dû beaucoup aider, ce qui a ouvert beaucoup d’opportunités que Jokic sait exploiter, par sa capacité à bien passer le ballon, trouver les joueurs qui coupent. Ça nous handicape aussi sur le rebond offensif, parce qu’on se retrouve loin de nos positions. Donc le fait d’avoir Cousins va clairement nous aider dans notre défense au poste. Ensuite, Christian a cette capacité à évoluer en « stretch four », ce qui est un peu le cas de tous les ailiers-forts de nos jours. C-Wood peut clairement tenir ce rôle et jouer le pick-and-roll afin de le rendre difficile à défendre pour les équipes adverses ».

S’il a évolué exclusivement au poste 5 depuis qu’il est arrivé à Houston, Christian Wood est ainsi capable de jouer au poste 4 et sa capacité à shooter de loin, mais aussi à partir en pénétration, font partie de ses points forts.