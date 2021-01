Quatre Bulls placés à l’isolement

Vainqueurs des Wizards cette nuit, les Bulls étaient pourtant privés de quatre joueurs de leur rotation habituelle, dont un titulaire : Lauri Markkanen, Tomas Satoransky, Ryan Arcidiacono et Chandler Hutchison. A l’instar des Rockets, il y a une semaine, les dirigeants ont été contraints de les placer à l’isolement car ils sont « cas contact ».

« On le dit depuis le début, et je crois que la NBA l’a dit aussi, on souhaite que tout le monde soit en bonne santé et en sécurité le plus possible » a expliqué Billy Donovan à propos de cette mise à l’écart. « Je crois qu’on essaie de prendre les précautions nécessaires pour renforcer le protocole qu’on nous demande de suivre. Mais il y a des situations où les décisions sont prises au niveau de la NBA. »

En clair, c’est la NBA qui a demandé aux Bulls de placer ces quatre joueurs en quarantaine, et seuls les joueurs ont le droit de s’exprimer sur leur situation. Pour l’instant, les quatre Bulls ne seront pas du déplacement ce soir à Milwaukee, et on ne sait pas encore s’ils seront autorisés à reprendre dimanche pour la venue des Mavericks.