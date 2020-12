En manque de vécu collectif, les Wizards enchaînent les défaites

Début de panique dans la capitale ? Difficile d’en juger après une semaine de compétition seulement. Toujours est-il que les Wizards, défaits à quatre reprises en autant de confrontations, inquiètent sérieusement leurs fans.

Malgré une intersaison séduisante sur le papier, avec les arrivées de Russell Westbrook, Deni Avdija et de joueurs de devoir (Raul Neto, Robin Lopez), les hommes de Scott Brooks sont à la peine. À l’image de la saison dernière, Washington est dépassé sur le plan défensif et semble encore en phase de rodage dans le domaine offensif.

Ce ne sont pas les différents « triple-double » du MVP 2017, ni la régularité au scoring de Bradley Beal, qui permettent aux Wizards de débloquer leur compteur de victoires. Pire encore, leurs revers sont survenus contre des concurrents directs (Magic à deux reprises, Bulls) en vue de cette périlleuse course aux playoffs.

Forcément mécontent de cette entame d’exercice, Russell Westbrook ne veut cependant pas s’alarmer pour autant. Du moins, pas maintenant, comme expliqué à NBC Sports.

« J’ai été dans des positions où perdre quatre matchs s’en est suivi de séries de 5-8 victoires consécutives. Cela se produit tout au long d’une saison. Toutes les équipes passent par là. C’est une période compliquée mais il faut le comprendre. Moi le premier, car je déteste vraiment perdre. Mais en tant que leader, vous ne pouvez pas seulement diriger quand tout va bien, vous devez aussi le faire quand les choses ne vont pas dans le bon sens. »

Trouver une bonne cohésion collective

Déjà présent dans l’effectif de Washington en 2019/20, Davis Bertans peut — malgré son absence de la « bulle » — davantage juger de ce qui a évolué dans la capitale, par rapport à la saison dernière. Et selon le shooteur letton, prolongé au prix fort par ses dirigeants cet automne et dans le dur jusqu’ici (12 points de moyenne, à 38% aux tirs et 35% à 3-points), c’est le manque de repères et de vécu collectif qui pose pour le moment problème.

« Ce n’est pas simple comparé à la saison dernière, où il était assez clair de déterminer qui était titulaire, quelles minutes nous aurions tous et à quel moment nous entrerions en jeu. C’est aussi un défi. Mais je ne pense pas que ce soit la principale raison [de notre mauvaise passe]. Comme toutes les équipes, nous n’avons pas pu passer beaucoup de temps ensemble avant la saison. »

Autre raison qui peut expliquer ce démarrage poussif : une défense poreuse et absolument pas digne d’une équipe visant les playoffs. En leader, Russell Westbrook en est évidemment conscient, bien qu’il ne soit pas vraiment exempt de tout reproche dans le domaine. Reste à traduire ces propos sur le terrain…

« Défensivement, nous devons donner le ton et jouer plus dur. Cela commence par moi. Je dois m’assurer de donner le ton, pour que les autres suivent en défense. C’est là où je pense que nous pouvons faire le plus grand progrès. […] Mais il faut rester positif. C’est quelque chose que j’essaie d’insuffler à nos gars, à notre équipe et à notre coaching staff. La saison est encore longue et nous allons y arriver. »