James Wiseman, entre apprentissage et flashs à la Giannis Antetokounmpo

C’est peut-être son moins bon match depuis le début de saison, mais comme après chaque rencontre des Warriors, James Wiseman a fait son petit effet sur ses coéquipiers. Face aux Pistons, le pivot rookie a ainsi rendu une copie de 6 points (3/9 au tir dont 0/2 à 3-points), 6 rebonds et 2 contres.

Mais c’est une action, un contre suivi d’un panier, qui a marqué les esprits. En dernier quart-temps, le rookie contre Mason Plumlee puis remonte la balle sur tout le terrain en dribblant et termine avec un gros dunk.

« C’est une action à la Giannis Antetokounmpo », assure Stephen Curry pour NBC Sports. « Son action à la Giannis, sur transition, était impressionnante », confirme Steve Kerr.

L’ancien de Memphis était sur le parquet, à la différence du meneur, quand Golden State a fait l’écart contre les Pistons en quatrième quart-temps.

Il a ainsi été précieux pour seconder Andrew Wiggins, 17 points et trois paniers primés dans ce dernier acte.

« Il a fait une bonne séquence de jeu, en dernier quart-temps, avec sa taille et sa présence dans la raquette, pour la première fois depuis le début de saison », constate le coach des Warriors. « C’est comme si, en quelque sorte, il savait ce qu’il avait à faire : protéger le cercle et ne pas faire de faute. Ce passage est son meilleur de la saison en défense. Il a réalisé de grosses actions. »

Stephen Curry a lui aussi observé que James Wiseman commence « à savoir quand il doit être agressif » et même s’il a mieux négocié certaines feintes de shoot, le pivot a tout de même terminé avec 6 fautes en seulement 22 minutes. C’est le métier qui rentre pour le débutant.

« Il est déçu d’être sorti pour six fautes », affirme Steve Kerr. « Il reste un gamin et il apprend encore. C’est incroyable de voir un tel joueur, si jeune et avec si peu d’expérience universitaire, ni en Summer League ou lors du training camp. Il écoute les critiques et veut progresser. Il est très mature pour son âge. »