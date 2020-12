Hall of Fame : Paul Pierce, Michael Cooper et Doug Collins éligibles pour la cuvée 2021

Alors que l’intronisation de la cuvée 2020 du Hall of Fame (Kobe Bryant, Tim Duncan, Kevin Garnett, Rudy Tomjanovich, Tamika Catchings, Eddie Sutton…) a été plusieurs fois repoussée à cause du Covid-19, et qu’elle aura finalement lieu en mai 2021, le Panthéon du basket vient d’annoncer les personnalités éligibles pour la cuvée 2021.

Ainsi, Doug Collins, Michael Cooper, Howard Garfinkel, Lou Henson, Paul Pierce, Val Ackerman, Yolanda Griffith et Lauren Jackson sont nommés pour la première fois.

De leur côté, Chauncey Billups, Chris Bosh, Richard Hamilton, Bob Huggins, Ben Wallace, Chris Webber, Jay Wright, Swin Cash et Becky Hammon sont à nouveau nommés, après l’avoir déjà été au moins une fois auparavant.

On rappelle que le processus d’élection au Hall of Fame est complexe. Ainsi, il y a quatre comités (Amérique du Nord, Femmes, International et Vétérans). Le comité « Amérique du Nord » peut proposer jusqu’à dix noms, et les autres comités deux noms, à un comité d’honneur de 24 membres, qui votent ensuite pour chaque nom proposé.

Pour être intronisé, il faut obtenir au moins 18 voix sur 24, soit 75%, de ce comité d’honneur.